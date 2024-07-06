Закуска з баклажанів «М'яса не треба»: маріупольський рецепт Ольги Матвій
Автор рецепту соковитої запіканки з молодою капустою Ольга Матвій із Маріуполя зізналася, що з усіх літніх овочів найбільше любить баклажани.
Напередодні на своєму YouTube каналі вона запропонувала приготувати з них оригінальну страву.
«Така закуска подається до шашликів, до будь-якого столу, та просто з хлібчиком можна навернути», — розповідає про свою страву Ольга.
Вам знадобляться:
- баклажани — 4 шт (великих);
- сіль за смаком;
- чорний перець та солодка паприка — по 1 чайній ложці;
- олія — 50 мл.
Для маринаду:
- вода — 200 мл;
- оцет 9% - 100 мл;
- цукор — 1,5 столові ложки;
- сіль — 1,5 столові ложки;
- цибуля — 2 шт;
- часник — 5−6 зубчиків.
Приготування
Баклажани наріжте великими кубиками, додайте перець, паприку, перемішайте і залиште на 20 хвилин|мінути|.
Порада: якщо баклажани гірчать, додайте солі, залиште на 20 хвилин і злийте сік.
Розігрійте духовку до 180−190 градусів.
Полийте баклажани олією і викладіть на лист.
Готуйте до золотистого кольору.
Діставши овочі з духовки, перекладіть у каструльку або судок, додайте цибулю та часник (часник наріжте пластинками, а цибулю — кільцями), перемішайте і залийте маринадом.
При подачі закуски на стіл додайте порізану зелень та подрібнений часник (за бажанням).
Готові баклажани можна зберігати у холодильнику до тижня (краще використовувати скляну тару).
Зверніть увагу також на простий рецепт баклажанів, запечених із сиром. Їх смак точно викличе ваше захоплення!62
Читайте нас у Facebook