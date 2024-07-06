Закуска з баклажанів «М'яса не треба»: маріупольський рецепт Ольги Матвій

Автор рецепту соковитої запіканки з молодою капустою Ольга Матвій із Маріуполя зізналася, що з усіх літніх овочів найбільше любить баклажани.

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Напередодні на своєму YouTube каналі вона запропонувала приготувати з них оригінальну страву.

«Така закуска подається до шашликів, до будь-якого столу, та просто з хлібчиком можна навернути», — розповідає про свою страву Ольга.

Вам знадобляться:

баклажани — 4 шт (великих);

сіль за смаком;

чорний перець та солодка паприка — по 1 чайній ложці;

олія — 50 мл.

Для маринаду:

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вода — 200 мл;

оцет 9% - 100 мл;

цукор — 1,5 столові ложки;

сіль — 1,5 столові ложки;

цибуля — 2 шт;

часник — 5−6 зубчиків.

Приготування

Баклажани наріжте великими кубиками, додайте перець, паприку, перемішайте і залиште на 20 хвилин|мінути|.

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Порада: якщо баклажани гірчать, додайте солі, залиште на 20 хвилин і злийте сік.

Розігрійте духовку до 180−190 градусів.

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Полийте баклажани олією і викладіть на лист.

Готуйте до золотистого кольору.

Діставши овочі з духовки, перекладіть у каструльку або судок, додайте цибулю та часник (часник наріжте пластинками, а цибулю — кільцями), перемішайте і залийте маринадом.

При подачі закуски на стіл додайте порізану зелень та подрібнений часник (за бажанням).

Готові баклажани можна зберігати у холодильнику до тижня (краще використовувати скляну тару).

Зверніть увагу також на простий рецепт баклажанів, запечених із сиром. Їх смак точно викличе ваше захоплення!

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