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Закуска з баклажанів «М'яса не треба»: маріупольський рецепт Ольги Матвій

14:55 7 липня 2024
Приготування закуски

Автор рецепту соковитої запіканки з молодою капустою Ольга Матвій із Маріуполя зізналася, що з усіх літніх овочів найбільше любить баклажани.

Напередодні на своєму YouTube каналі вона запропонувала приготувати з них оригінальну страву.

«Така закуска подається до шашликів, до будь-якого столу, та просто з хлібчиком можна навернути», — розповідає про свою страву Ольга.

Вам знадобляться:

  • баклажани — 4 шт (великих);
  • сіль за смаком;
  • чорний перець та солодка паприка — по 1 чайній ложці;
  • олія — 50 мл.

Для маринаду:

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  • вода — 200 мл;
  • оцет 9% - 100 мл;
  • цукор — 1,5 столові ложки;
  • сіль — 1,5 столові ложки;
  • цибуля — 2 шт;
  • часник — 5−6 зубчиків.

Приготування

Баклажани наріжте великими кубиками, додайте перець, паприку, перемішайте і залиште на 20 хвилин|мінути|.

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Порада: якщо баклажани гірчать, додайте солі, залиште на 20 хвилин і злийте сік.

Розігрійте духовку до 180−190 градусів.

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Полийте баклажани олією і викладіть на лист.

Готуйте до золотистого кольору.

Діставши овочі з духовки, перекладіть у каструльку або судок, додайте цибулю та часник (часник наріжте пластинками, а цибулю — кільцями), перемішайте і залийте маринадом.

При подачі закуски на стіл додайте порізану зелень та подрібнений часник (за бажанням).

Готові баклажани можна зберігати у холодильнику до тижня (краще використовувати скляну тару).

Зверніть увагу також на простий рецепт баклажанів, запечених із сиром. Їх смак точно викличе ваше захоплення!

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