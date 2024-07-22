Канцлер Олаф Шольц, який хоче «посадити на ланцюг російський тіньовий флот», вже 40 років носить один портфель. Про це знає вся Німеччина. Але це не єдина реліквія з минулого століття у родині Шольца, пише Bild.

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Канцлер зробив несподіване зізнання на старті передвиборчої кампанії в Саксонії. На заході DGB в Дрездені увага спочатку зосереджувалася на великих питаннях: Україна, інфраструктура, заробітна плата, ціни на енергоносії…

Велика тема, що викликає хвилювання, — електронна мобільність. Профспілковий діяч з Volkswagen Zwickau (де будують лише електромобілі і під загрозою робочі місця) занепокоєний. Він критикує уряд за поступову відмову від субсидій на електромобілі та закликає Шольца запровадити «гальмо цін». За його словами, ціни занадто високі, тож ніхто не купуватиме електромобілі. З 1 січня 2028 року автозаправні станції будуть зобов'язані надавати пункти швидкої зарядки електромобілів. Шольц пояснив, що уряд лише щойно зобов'язав АЗС будувати пункти швидкої зарядки. І тут канцлер зізнається: у нього вдома досі стоїть ламповий телевізор. Це стара річ, але вона все ще чудово працює. Пристрою, мабуть, стільки ж років, скільки й улюбленому портфелю Шольца.

Чому він це сказав? Щоразу, коли він дивиться на брошуру в магазині, де продаються новітні телевізори, він розмірковує, що новітні телевізори все одно застаріють через рік. І не купує їх.

«Але як це пов'язано з проблемою електромобілів? Звичайно, у розвитку електромобілів багато чого відбувається, — каже Шольц. — Тож сьогоднішні автомобілі скоро застаріють. Чи має це відлякувати людей від їх купівлі? Ні. Треба просто скористатися шансом».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шольц висловився про «мирний план» путіна.

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