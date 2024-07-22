Неймовірний яблучний зефір: дуже простий рецепт
Зефір — улюблені ласощі багатьох. Приготувати його в домашніх умовах досить легко. Важливо слідувати алгоритму.
А ось момент насолоди запам'ятаєте надовго. Зефір можна прикрасити при подачі ягодами та фруктами. Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Це дуже простий рецепт, — каже Елла Іванова. — Готуємо без термометра та без глюкози. Смак дуже приємний. Відсадити зефір за допомогою кондитерського мішка можна у будь-які форми. Мені дуже подобається зефір у вафельних стаканчиках із шоколадом усередині. Це казково гарно. Діти точно будуть у захваті.
Зефір яблучний
Для приготування сиропу
200 г яблучного пюре
100 г води
10 г агар-агару
250 г цукру
Для приготування меренги
100 г цукру
2 білки
Дрібка лимонної кислоти
Запекти в духовці яблука без шкірки. Яблучне пюре додати в заварений у воді агар із цукром та доповнити збитим із цукром білком та лимонною кислотою. Збивати міксером на великій швидкості.
Відсадити за допомогою кондитерського мішка у вафельні стаканчики (всередині покриті шоколадом)
Стабілізується за кімнатної температури.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової79
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