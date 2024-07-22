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Неймовірний яблучний зефір: дуже простий рецепт

22:26 24 липня 2024
зефір

Зефір — улюблені ласощі багатьох. Приготувати його в домашніх умовах досить легко. Важливо слідувати алгоритму.
А ось момент насолоди запам'ятаєте надовго. Зефір можна прикрасити при подачі ягодами та фруктами. Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це дуже простий рецепт, — каже Елла Іванова. — Готуємо без термометра та без глюкози. Смак дуже приємний. Відсадити зефір за допомогою кондитерського мішка можна у будь-які форми. Мені дуже подобається зефір у вафельних стаканчиках із шоколадом усередині. Це казково гарно. Діти точно будуть у захваті.

Зефір яблучний

Для приготування сиропу

200 г яблучного пюре

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100 г води

10 г агар-агару

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250 г цукру

Для приготування меренги

100 г цукру

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2 білки

Дрібка лимонної кислоти

Запекти в духовці яблука без шкірки. Яблучне пюре додати в заварений у воді агар із цукром та доповнити збитим із цукром білком та лимонною кислотою. Збивати міксером на великій швидкості.

Відсадити за допомогою кондитерського мішка у вафельні стаканчики (всередині покриті шоколадом)

Стабілізується за кімнатної температури.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ідеальний літній десерт від Тетяни Литвинової.

Читайте також: «Серед незвичайних смаків пастили — груша з пармезаном та яблуко з кавою»: кондитерка Лариса Левицька про секрети корисних солодощів

Фото з альбому Елли Іванової

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