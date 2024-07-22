Неймовірний яблучний зефір: дуже простий рецепт

Зефір — улюблені ласощі багатьох. Приготувати його в домашніх умовах досить легко. Важливо слідувати алгоритму.

А ось момент насолоди запам'ятаєте надовго. Зефір можна прикрасити при подачі ягодами та фруктами. Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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— Це дуже простий рецепт, — каже Елла Іванова. — Готуємо без термометра та без глюкози. Смак дуже приємний. Відсадити зефір за допомогою кондитерського мішка можна у будь-які форми. Мені дуже подобається зефір у вафельних стаканчиках із шоколадом усередині. Це казково гарно. Діти точно будуть у захваті.

Зефір яблучний Для приготування сиропу 200 г яблучного пюре РЕКЛАМА 100 г води 10 г агар-агару РЕКЛАМА 250 г цукру Для приготування меренги 100 г цукру РЕКЛАМА 2 білки Дрібка лимонної кислоти Запекти в духовці яблука без шкірки. Яблучне пюре додати в заварений у воді агар із цукром та доповнити збитим із цукром білком та лимонною кислотою. Збивати міксером на великій швидкості. Відсадити за допомогою кондитерського мішка у вафельні стаканчики (всередині покриті шоколадом) Стабілізується за кімнатної температури. Смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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