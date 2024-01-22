Лимонний зефір: ідеально до філіжанки кави

Це чудовий і простий рецепт лимонного зефіру. Баланс смаку просто чудовий. Ніжний, легкий та кисленький — просто неймовірний, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців. Нагадаємо ще один рецепт зефіру — сливового з волоським горіхом.

ВІДЕО ДНЯ

Склад: Лимонне пюре -75 г

Цукор -140 г

Вода -50 мл

Агар-агар -10 г

Жовтий барвник за бажанням. Для меренги: Білок — 35 г

Лимонна кислота — дрібка

Цукор — 35 г Для присипки: РЕКЛАМА Кукурудзяний крохмаль — 5 г

Цукрова пудра — 10 г

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати сироп. Лимони помити, розрізати на чотири частини, зняти шкірку, вийняти кісточки та перебити блендером у пюре. Проварити, поки вони трохи загуснуть. До пюре додати цукор, заздалегідь перемішаний з агар-агаром, воду, барвник і перемішати. Поставити все на середній вогонь і помішуючи довести до кипіння. Трохи зменшити вогонь і помішуючи тримати на плиті 4−5 хвилин.

РЕКЛАМА

Як тільки сироп закипить, до яєчного білка додати лимонну кислоту, й збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипати цукор і збивати до піків. Продовжуючи збивати білки, тонкою цівкою влити гарячий сироп. Після того, як вилили весь сироп, збити на максимальній потужності міксера кілька хвилин до густої та щільної маси. Швидко перекласти масу в кондитерський мішок із насадкою та видавити половинки зефіру на пергамент. Залишити за кімнатної температури на кілька годин, а краще на ніч. Дві половинки зефіру з'єднати, посипати сумішшю з цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю.

Нагадаємо рецепт ніжного полуничного зефіру з лимоном.

РЕКЛАМА

122

Читайте нас у Facebook та Instagram