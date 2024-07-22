У разі перевступу студента до іншого вузу право на відстрочку втрачається: юрист вказав важливий нюанс

В Україні, де триває загальна мобілізація, перевступ в інший виш може призвести до втрати студентом відстрочки від мобілізації. Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, відповідаючи на запитання студента.

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«Мені 20 років. Зараз вчусь на контракті, закінчив 3 курс. Я маю намір перевступити в інший ВУЗ, оскільки розумію, що освіту мені надали дистанційно на дуже низькому рівні. Маю намір перевступити на ту саму або на іншу спеціальність на 1 курс іншого факультету чи вузу. Чи не порушую я закон „Про мобілізацію“?» — запитав студент на ім’я Владислав.

«Який ВОД Ви маєте? Якщо приписне свідоцтво, то Вам не потрібна відстрочка від мобілізації. Якщо ж Ви військовозобов'язаний, то відрахування з одного ВНЗ та вступ до іншого не нададуть Вам права на відстрочку, оскільки у довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що Ви порушуєте послідовність освіти», — відповів адвокат Айвазян.

Як писали «ФАКТИ», з 1 липня низка категорій українців втратила право на відстрочку від мобілізації.

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