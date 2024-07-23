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Салат з огірків на зиму: цей рецепт точно проситимуть ваші подруги

20:25 24 липня 2024
салат з огірків

Легкий та швидкий у приготуванні пряний салат з огірків на зиму. Ідеально підійде до бутербродів чи бургерів. З цієї порції виходить дві півлітрові банки, ділиться кулінарка Оксана Головко.

Складники:

1 кг свіжих огірків нарізати кружальцями

1 велика цибулина — півкільцями або четвертинками

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2 чайні ложки солі

6 столових ложок цукру

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100 мл 9% оцту

0,5 чайної ложки куркуми

1 столова ложка гірчиці в зернах

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Приготування

Усі інгредієнти скласти в каструлю, добре перемішати й залишити при кімнатній температурі хвилин на 30−40, час від часу помішуючи.

Поставити посуд із салатом на плиту, після закипання варити 5−6 хвилин. Закрити у стерильні баночки, перевернути й накрити ковдрою до охолодження.

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом дуже смачних маринованих огірочків.

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