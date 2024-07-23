Салат з огірків на зиму: цей рецепт точно проситимуть ваші подруги
Легкий та швидкий у приготуванні пряний салат з огірків на зиму. Ідеально підійде до бутербродів чи бургерів. З цієї порції виходить дві півлітрові банки, ділиться кулінарка Оксана Головко.
Складники:
1 кг свіжих огірків нарізати кружальцями
1 велика цибулина — півкільцями або четвертинками
2 чайні ложки солі
6 столових ложок цукру
100 мл 9% оцту
0,5 чайної ложки куркуми
1 столова ложка гірчиці в зернах
Приготування
Усі інгредієнти скласти в каструлю, добре перемішати й залишити при кімнатній температурі хвилин на 30−40, час від часу помішуючи.
Поставити посуд із салатом на плиту, після закипання варити 5−6 хвилин. Закрити у стерильні баночки, перевернути й накрити ковдрою до охолодження.
Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом дуже смачних маринованих огірочків.
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