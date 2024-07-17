Біті огірки: спробуйте оригінальний рецепт

Цікавий спосіб швидкого маринування огірків. І дуже добрий результат! Спробуйте, зараз саме сезон смачних огірків. Найкраще використовувати огірки середнього розміру, але з тонкою шкіркою, радить кулінарка Любов Біріна, яка раніше радила приготувати палянички з картоплею і сиром.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: Огірки 500 г

Сіль 10 г

Оцет яблучний 6% 22 г

Соєвий соус 15 г

Цукор 6 г

Часник 3 зубці

Олія оливкова

Чілі сушений та кунжут для присипки

Приготування:

В огірків обрізати краї, розрізати вздовж на 4 частини, з кожної частини вибрати насіння (його не будемо використовувати). Підготовлені огірки помістити на дошку зрізом вниз і побити зверху молотком для відбивних. Цей прийом дозволяє швидко промаринувати огірки. Частини огірків порізати навскіс, десь по 2−2.5 см. Додати сіль та оцет. Накрити, залишити на столі хвилин на 20.

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Огірки ретельно відтиснути від рідини. Додати соєвий соус, цукор, тиснений часник, олію. Перемішати. Залишити в холодильнику хвилин 20. При подачі присипати сухим чилі (можна й свіжий чилі дрібно порізати) і кунжутом.

Нагадаємо рецепт маринованих огірків на зиму без стерилізації.

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