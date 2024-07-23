Де дивитись онлайн «Олімпія» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги конференцій

У четвер, 25 липня, житомирське «Полісся», яке призначило у міжсезоння нового головного тренера, проведе на стадіоні «Стожице» в Любляні свій дебютний матч у єврокубках (2-й раунд кваліфікації Ліги конференцій) проти словенської «Олімпії» (арбітр — Хав'єр Альберола Рохас з Іспанії).

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На відміну від українського клубу, який поки що проводив лише товариські матчі, підопічні чемпіона Іспанії у складі «Реала» та «Депортиво», а також переможця Ліги чемпіонів у футболці Королівського клубу 48-річного іспанця Віктора Санчеса вже встигли стартувати у чемпіонаті Словенії. У домашній зустрічі 1-го туру колектив із Любляни обіграв «Примор'є» — 2:0 (Боултам, 44, Койіч, 65).

Букмекери вбачають фаворитом майбутнього поєдинку бронзового призера чемпіонату Словенії. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Олімпії» приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,60, на виграш житомирського клубу — 4,33.

У прямій трансляції матч «Олімпія» — «Полісся» на території України покаже (початок — о 20:00) медіасервіс MEGOGO.

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Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Перший матч

25 липня (четвер)

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«Олімпія» — «Полісся» 20:00 MEGOGO

Зустріч у відповідь суперників відбудеться у четвер, 1 серпня, на Міському стадіоні імені Петра Вечорека у польському Глівице.

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Якщо команда Імада Ашура пройде словенський бар'єр, то за підсумками жеребкування зіграє у 3-му відбірному раунді Ліги конференцій (8 та 15 серпня) з переможцем пари «Шериф» (Молдова) — «Ельфсборг» (Швеція).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» знявся з УПЛ і не зіграє в Лізі конференцій.

Фото ФК «Полісся»

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