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Україна

Катастрофа: на ринку праці в Україні не вистачає понад чотири мільйони працівників

20:04 26 липня 2024
працевлаштування

Один з найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку сьогодні, — демографічна ситуація в країні та наявність трудових ресурсів. Зокрема, через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

«За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково», — зазначили у міністерстві.

Щоб розв'язати проблему структурного безробіття, українцям пропонують опанувати нові для себе, потрібні на ринку професії за допомогою програм навчання чи курсів з підвищення кваліфікації. Також завершується робота над проєктом модернізації трудового законодавства.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому більшості українців доведеться працювати після 60-ти років.

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