Десертний салат із кавуном і лохиною: додавайте улюблений сир

Літні десертні салати мають особливий смак. Адже сезонні дари природи такі ароматні та смачні. Наприклад, лохину можна купити в супермаркеті будь-якої пори року. Але літня ягода ніколи поза конкуренцією. Невипадково десертні салати доповнюють сиром. Він надає ситності та пікантності. Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

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— Фрукти та ягоди містять багато вітамінів, — каже Елла Іванова. — Десертні салати дуже корисні. Готуйте — і насолоджуйтесь! М'яту я нарізаю дрібно. Вона надає страві особливого аромату і смаку. Сир можете взяти ваш улюблений — фету, бранзу або моцарелу. Лохину можна замінити чорницею.



Десертний салат з кавуна та лохини 500 г м'якоті кавуна

200 г мінімоцарелла

100 г лохини

М'ята Для заправки РЕКЛАМА 1 чайна ложка ягідного оцту або лимонного соку

Сіль

1 столова ложка меду

М'якуш кавуна нарізати на кубики. Додати лохину та нарізану м'яту, маленькі кульки моцарели або шматочки. Усі інгредієнти змішати, заправити ягідним оцтом чи лимонним соком з медом.

І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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