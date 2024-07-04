40.42 / 40.93 43.63 / 44.32
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Десертний салат із кавуном і лохиною: додавайте улюблений сир

22:04 7 липня 2024
салат з кавуном та лохиною

Літні десертні салати мають особливий смак. Адже сезонні дари природи такі ароматні та смачні. Наприклад, лохину можна купити в супермаркеті будь-якої пори року. Але літня ягода ніколи поза конкуренцією. Невипадково десертні салати доповнюють сиром. Він надає ситності та пікантності. Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Фрукти та ягоди містять багато вітамінів, — каже Елла Іванова. — Десертні салати дуже корисні. Готуйте — і насолоджуйтесь! М'яту я нарізаю дрібно. Вона надає страві особливого аромату і смаку. Сир можете взяти ваш улюблений — фету, бранзу або моцарелу. Лохину можна замінити чорницею.


Десертний салат з кавуна та лохини

  • 500 г м'якоті кавуна
  • 200 г мінімоцарелла
  • 100 г лохини
  • М'ята

Для заправки

РЕКЛАМА
  • 1 чайна ложка ягідного оцту або лимонного соку
  • Сіль
  • 1 столова ложка меду

М'якуш кавуна нарізати на кубики. Додати лохину та нарізану м'яту, маленькі кульки моцарели або шматочки. Усі інгредієнти змішати, заправити ягідним оцтом чи лимонним соком з медом.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вафлі з кабачка та найсмачніший наливний пиріг «Персикове спокуса».

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Близнюкам — корисне спілкування, Дівам — вигідна співпраця, а Левам — кар’єрний ріст: що обіцяють зорі на першу неділю липня

Полуниця

Обов'язково зробіть це з полуницею після збирання врожаю, інакше ягід більше не дочекаєтесь

дівчина

Отримають лаври переможця: які знаки зодіаку досягнуть нових горизонтів через три дні

зодіак

Скоро зірвуть джекпот: хто у липні потрапить до списку мільйонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту