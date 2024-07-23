Салат з баклажанами та помідорами: влітку саме те, що треба
Смажені на грилі баклажани чудово смакують зі свіжими, стиглими помідорами. Також до такого салату варто додати свіжу зелень, а особливо м'яту та бринзу. Ви будете здивовані, наскільки це смачно, пише Nie tylko pasta.
Інгредієнти:
- 1 середній баклажан
- 10−12 помідорів черрі або мікс маленьких і великих помідорів
- 2−3 ст.л. розкришеного сиру фета
- оливкова олія
- сіль і перець
- 2 ст.л. подрібненої м'яти + десяток листочків м'яти, щоб посипати зверху
- 1 ст.л. подрібненого листя базиліка
- 1 ст.л. лимонного соку
Приготування:
Ретельно вимийте баклажан, розріжте вздовж на скибочки товщиною 5−7 мм. Посоліть баклажани і відставте принаймні на 10 хвилин, щоб овоч пустив сік. На сковороду наливаємо 2 столові ложки оливкової олії, додаємо баклажани і обсмажуємо з кожного боку до розм'якшення і підрум'янення. Тим часом нарізаємо помідори — маленькі на половинки, більші — скибочками.
У мисці змішуємо 3 ст.л. оливкової олії, подрібнену м'яту та базилік, лимонний сік. Приправити дрібкою солі та перцю. На тарілку викласти баклажани-гриль, помідори та розкришений сир фета. Полити все приготовленим трав'яним соусом і посипати рештою листя м'яти. Подавати до столу.
Нагадаємо рецепт закуски з баклажанів.32
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