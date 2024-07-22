Де дивитись онлайн Ірак — Україна: розклад трансляцій та прогноз на дебютний матч команди Ротаня на Олімпійських іграх
У середу, 24 липня, збірна України U23, яка вперше завоювала путівку на Олімпіаду, проведе на стадіоні «Парк Ліонне» в Ліоні стартовий матч футбольного турніру Ігор-2024 у Франції проти бронзового призера Кубка Азії U23 команди Іраку.
Зазначимо, що в рамках підготовки до Олімпійських ігор підопічні Руслана Ротаня стали переможцями престижного турніру у Франції, а також зіграли внічию у спарингах з командами Єгипту (1:1) та Парагваю (2:2).
Букмекери у майбутній зустрічі бачать фаворитом українську збірну. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Іраку приймає з коефіцієнтом 4,50, на нічию — 3,30, на виграш підопічних Ротаня — 1,65.
У прямій трансляції зустріч Ірак — Україна на території нашої країни покажуть (початок — о 20:00) регіональні канали «Суспільного» та сайт «Суспільне Спорт».
Футбольний турнір Ігор-2024. Група В. 1-й тур
24 липня (середа)
Ірак — Україна 20:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»
Цього ж дня в іншому матчі у групі о 16:00 в Сент-Етьєні зіграють Аргентина та Марокко.
Нагадаємо, що з кожного з чотирьох квартетів до чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпійських ігор-2024.
Фото uaf.ua24
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