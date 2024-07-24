Важливо не лише підживити вчасно: що городнику обов'язково потрібно зробити з посівами буряків у серпні

Буряки, які добре сприймають кисломолочне добриво та настій з хвоща, можна додатково підживити у серпні, аби вони добре налилися.

Втім, як стверджує канал «Дача Сад та город UA», треба розрахувати термін внесення добрив так, щоб це було не менш як за місяць до збирання врожаю.

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Пропонується, зокрема, такий спосіб: внести на 1 кв. м. по 1 склянці золи і загорнути на 5−6 см, розрихлити та прополоти грунт, після чого рясно полити грядку.

Наступного дня обприскати буряк по листу розчиненою у воді таблеткою мікродобрива

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Якщо коренеплоди ростуть повільно, то ще через тиждень можна зробити кореневе підживлення — розчином 2 ст. л. подвійного суперфосфату у 10 л води.

Варто пам'ятати, що у серпні не можна вносити під буряки азот, оскільки у цей період він сприяє накопиченню нітратів і призводить до зниження лежкости.

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Також в третій літній місяць варто продовжити проріджувати буряк, а ось прополка вже не потрібна. У міжряддя можна підсипати мульчи із соломи.

До речі, досвідчені городники кажуть, що цей овоч можна висаджувати й у липні, аби восени мати молодий буряк. Щоб прискорити зростання буряків, його слід висаджувати на вузьких грядках, а вирощування через розсаду скорочує термін дозрівання коренеплодів.

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Фото Pixabay

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