Кладоспоріоз на помідорах і огірках: профілактика і порятунок

Кладоспоріоз, або бура плямистість, — це ще одне небезпечне грибкове захворювання, яке, на жаль, добре знайоме багатьом городникам. Особливо піддаються йому помідори та огірки, проте воно також небезпечне для кабачків та пасльонових. Але є ефективні методи усунення грибка.

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Як розпізнати буру плямистість

Грибкове захворювання розвивається за умов підвищеної вологості повітря при температурі 22 — 25 градусів. На листі помідорів, огірків та інших культур спочатку виникають білувато-жовті плями, найчастіше на звороті листа. Вони швидко збільшуються у розмірі і стають сірувато-бурими. Через деякий час ці плями починають висихати та кришитися. Поверхня листя стає неоднорідною і місцями ущільнюється, а на дотик стає нехарактерно оксамитовим.

Ефективні методи боротьби з бурою плямистістю

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Насамперед для профілактики пасинкуйте кущі, щоб вони добре провітрювалися. Насамперед приберіть нижнє листя, яке торкається землі, розповідає популярне онлайн-видання для пенсіонерів.

На перших стадіях хвороби можна використовувати методи боротьби з кладіоспорозом за допомогою підручних, народних засобів.

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Розчин йоду. У 20 літрах води розчиніть 30 крапель йоду і сумішшю ретельно обприскайте уражене листя.

Розчин молочної сироватки. Змішайте 1 частину сироватки та 20 частин води. Розчином обробіть уражені рослини.

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Настій часнику. Подрібніть 500 г свіжих стрілок часнику або 2 — 3 головки, додайте 10 літрів води і дайте настоятися протягом доби.

Марганцівка. Розчиніть марганцівку у воді — розчин повинен бути слабким, інакше ризикуєте обпалити листя. Розпорошіть його по листу дуже рано-вранці або пізно ввечері.

Також нагадаємо, як врятувати огірки від пожовтіння листя й не втратити врожай.

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