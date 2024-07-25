Де дивитись онлайн футбол Україна — Марокко: розклад трансляцій та прогноз на матч Олімпійських ігор

У суботу, 27 липня, збірна України U23, що програла на старті суперникам з Іраку (1:2), проведе на арені «Стад Жоффруа Гішар» у Сент-Етьєні другий поєдинок групової стадії футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 проти команди Марокко, яка у скандальній, чотиригодинній, зустрічі сенсаційно перемогла Аргентину (2:1).

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Зазначимо, що в рамках підготовки до змагань у Франції збірні України та Марокко у березні провели спаринг у турецькій Антальї, і тоді «жовто-сині» завдяки голу Очеретька відсвяткували успіх — 1:0.

У майбутній зустрічі, в якій команду Руслана Ротаня влаштує лише перемога, букмекери вбачають фаворитом африканську збірну. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 3,25, на нічию — 3,40, на виграш марокканців — 2,10.

У прямій трансляції зустріч Україна — Марокко на території нашої країни покажуть (початок — о 18:00) регіональні канали «Суспільного» та сайт «Суспільне Спорт».

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Футбольний турнір Ігор-2024. Група В. 2-й тур

27 липня (субота)

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Україна — Марокко 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Цього ж дня в іншому матчі у групі о 16:00 в Ліоні зіграють Аргентина та Ірак.

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Становище команд: 1. Марокко — 3 очки (різниця м'ячів — 2:1); 2. Ірак — 3 (2:1); 3. Аргентина — 0 (1:2); 4. Україна — 0 (1:2).

Нагадаємо, що з кожного квартету до чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України виграла престижний турнір у Франції.

Фото uaf.ua

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