Україна програла Іраку на старті Олімпійських ігор-2024: відеоогляд матчу

У середу, 24 липня, збірна України з футболу U23, яка вперше завоювала путівку на Олімпійські ігри, на арені «Стад Ліонне» у Ліоні провела стартовий поєдинок групового турніру ОІ проти бронзового призера Кубка Азії U23 команди Іраку.

ВІДЕО ДНЯ

Ірак U23 — Україна U23 — 2:1

Україна: Фесюн, Крупський, Батагов, Таловєров (Салюк, 73), Мартинюк, Рубчинський, Криськів (Очеретько, 79), Михайленко (Федор, 73), Брагару (Сич, 73), Хлань, Сікан (Краснопір, 79).

Голи: Хуссейн (57, з пенальті), Джассім (75) — Рубчинський (53).

РЕКЛАМА

Підопічні Руслана Ротаня, які виграли перед стартом на Іграх-2024 престижний турнір у Франції, а також зіграли внічию в спарингах з Єгиптом (1:1) і Парагваєм (2:2), повністю переграли суперника до перерви, але жоден із семи ударів «жовто-синіх» не досяг мети.

Але на 53-й хвилині Україна все ж таки пройшла оборону Іраку. Батагов після навісу зі штрафного пробив головою, голкіпер суперника парирував м'яч, але просто на ногу новачкові «Динамо» Рубчинському — 0:1.

РЕКЛАМА

Але за кілька хвилин свою команду підвів центральний захисник Таловєров, який під час навісу м'яча у штрафний майданчик підштовхнув суперника руками. Той картинно звалився на газон, і рефері з Судану, Бог йому суддя, вказав на «позначку». Хуссейн з 11-метрової позначки був бездоганний — 1:1.

РЕКЛАМА

На жаль, на цьому проблеми команди Ротаня не закінчилися. На 75-й хвилині Джасім, який вийшов на заміну, потужно «вистрілив» здалеку — 2:1. Два удари у площину воріт за весь поєдинок — два голи. Чи не варіант?

Часу відігратися вистачало, плюс рефері компенсував 12 хвилин, але дебют на Олімпійських іграх провалений. Принаймні за результатом…

В іншому поєдинку в квартеті В Аргентина сенсаційно програла Марокко — 1:2 (Сімеоне, 68 — Рахімі, 45+2, 49, з пенальті). Зазначимо, що земляки Мессі, здавалося, відігралися на 90+16-й (!) хвилині, але матч було перервано на дві години через заворушення, влаштовані марокканськими вболівальниками, які вибігли на поле і закидали суперників петардами. Після поновлення гри арбітр переглянув VAR, скасувавши гол аргентинців через офсайд. У результаті африканцям після трьох хвилин догравання вдалося зберегти переможний рахунок.

Становище команд: 1. Марокко — 3 очки (різниця м'ячів — 2:1); 2. Ірак — 3 (2:1); 3. Аргентина — 0 (1:2); 4. Україна — 0 (1:2).

У другому турі у суботу, 27 липня, зіграють: Аргентина — Ірак (16:00) та Україна — Марокко (18:00).

Група А. Гвінея — Нова Зеландія — 1:2.

Група С. Узбекистан — Іспанія — 1:2, Єгипет — Домініканська Республіка — 0:0.

Група D. Японія — Парагвай — 5:0.

Нагадаємо, до чвертьфіналу олімпійського турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожного з чотирьох квартетів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Фото uaf.ua

166

Читайте нас у Facebook