Порошенко та Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії, і це може допомогти слідству, — Іванов

Народний депутат Петро Порошенко може допомогти слідству знайти свого партнера по бізнесу та ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука), якого розшукують за розкрадання оборонки на десятки мільйонів за часів президентства лідера «Європейської солідарності». Про це повідомляє блогер Сергій Іванов.

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Як повідомляє Іванов, журналісти знайшли інформацію про те, що син Свинарчука-Гладковського (бізнес-партнера Порошенка) будує в Іспанії віллу площею 4 500 м2, яка знаходиться за 15 хвилин від вілли самого Порошенка.

«Порошенко скаржиться, що влада не випускає його за кордон. Його слід випустити за умови, що він повернеться разом зі своїм компаньйоном, розшукуваним за зловживання на закупівлях для армії, Свинарчуком-Гладковським старшим», — пише Іванов.

За його словами, Свинарчук-молодший будує нову віллу в елітному поселенні La Zagaleta в Іспанії.

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«Будівництво здійснюється поруч з вілою самого Петра Олексійовича, буквально у 15 хвилинах. Ось що значить справжня, загартована роками дружба — ні підозри у розкраданнях оборонки, ні розшук не стали на заваді. Площа забудови — майже 4,5 тисячі квадратних метрів, тобто майже пів гектара, вартість свинарчуківської вілли разом із землею сягає понад 7 млн євро — майже стільки, скільки й вілла Порошенка, яку він чомусь забуває зазначити в декларації», — говорить Іванов.

Він наголошує, що статки на які побудована вілла, можуть бути зароблені на схемах в оборонному секторі, за що й судять Свинарчука-старшого.

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«Звідки у Свинарчуків гроші — зрозуміло. „Зароблені“ на оборонці руками, які, попри всі погрози, так і не відрубав Петро Олексійович. У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив Свинарчука-старшого у розшук, Порошенко — досі підозрюваний у державній зраді, що, втім, як ми бачимо, жодним чином не впливає на стиль їхнього життя», — пише Сергій Іванов.

За словами Іванова, факт сусідства Порошенка зі Свинарчуком в Іспанії можна використати, щоб повернути Свинарчука-старшого до України.

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«В мене виникла ідея, як одночасно задовольнити потреби Порошенка й допомогти слідству. Ви постійно чуєте ниття «криголама», що його не випускають за кордон. Це, напевно, обідно, враховуючи, що в Малазі простоює розкішна вілла. То випустіть його на віллу за єдиної умови — що повернеться він разом зі Свинарчуком. За такий подвиг йому навіть нагороду можна дати, назвавши її «За взяття Свинарчука» або «За іспанський сором», — запропонував Сергій Іванов.

Як повідомлялося раніше, оголошений НАБУ в розшук бізнес-партнер Петра Порошенка та колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) може свідчити проти Порошенка задля зменшення строку ув’язнення.

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