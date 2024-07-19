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Головний інгредієнт банан або диня: як приготувати смачне морозиво без цукру

11:53 21 липня 2024
морозиво

У спеку дуже хочеться прохолодних напоїв та морозива. Саме морозиво — це не тільки справжній порятунок у літній день, а ще й справжня насолода!

Домашнє морозиво краще за магазинне, оскільки приготоване без консервантів.

Як його приготувати без цукру з бананом та динею, розповіли на сайті з рецептами.

Бананово-кокосове морозиво
Інгредієнти:
4−6 бананів;
½ чашки кокосової стружки;
трішки ваніліну або ½ чайної ложки ванільної есенції.

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Приготування:
Банани нарізати на невеликі шматочки й заморозити.

Заморожені банани викласти у блендер, додати кокосову стружку та ванілін й збити до однорідної маси.

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Насолоджуватись кремовим смаком можна відразу ж після приготування.

Ще один рецепт морозива, в якому диня — головний інгредієнт.

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Інгредієнти:
300 г дині,
40 г меду;
250 мл натурального грецького йогурту.

Приготування:
Диню очистити, нарізати кубиками й відправити кубики дині в морозилку до повного замороження.

Після цього перекласти заморожену диню у блендер, додати йогурт та збити.

В самому кінці додати мед й ще раз збити.

Вийде ніжне морозиво, яке можна відразу їсти.

Якщо диня дуже солодка, то можна взагалі обійтися без додавання меду.

Раніше ми публікували рецепт морозива від кулінарки Лілії Цвіт.

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