Головний інгредієнт банан або диня: як приготувати смачне морозиво без цукру

У спеку дуже хочеться прохолодних напоїв та морозива. Саме морозиво — це не тільки справжній порятунок у літній день, а ще й справжня насолода!

ВІДЕО ДНЯ

Домашнє морозиво краще за магазинне, оскільки приготоване без консервантів.

Як його приготувати без цукру з бананом та динею, розповіли на сайті з рецептами.

Бананово-кокосове морозиво

Інгредієнти:

4−6 бананів;

½ чашки кокосової стружки;

трішки ваніліну або ½ чайної ложки ванільної есенції.

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Приготування:

Банани нарізати на невеликі шматочки й заморозити.

Заморожені банани викласти у блендер, додати кокосову стружку та ванілін й збити до однорідної маси.

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Насолоджуватись кремовим смаком можна відразу ж після приготування.

Ще один рецепт морозива, в якому диня — головний інгредієнт.

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Інгредієнти:

300 г дині,

40 г меду;

250 мл натурального грецького йогурту.

Приготування:

Диню очистити, нарізати кубиками й відправити кубики дині в морозилку до повного замороження.

Після цього перекласти заморожену диню у блендер, додати йогурт та збити.

В самому кінці додати мед й ще раз збити.

Вийде ніжне морозиво, яке можна відразу їсти.

Якщо диня дуже солодка, то можна взагалі обійтися без додавання меду.

Раніше ми публікували рецепт морозива від кулінарки Лілії Цвіт.

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