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Стиль життя

Жаті тканини — зручний тренд за відсутності електрики: не потребують прасування

21:36 30 липня 2024
Жата тканина

Відключення електрики створює величезні незручності у побуті. Як все встигнути, поки вона є? Це питання актуальне зараз для всіх.

Один з лайфхаків та трендів одночасно — жаті тканини. Немає ніякої потреби їх прасувати — і це дуже зручно.

До того ж, легка недбалість у вбранні додає шарму, проте лише за умови, що ваші сумка та взуття справді бездоганні.

Жатий ефект можуть мати і бавовна, і льон, і шовк… Такі тканини доречні не лише у платтях, сарафанах, спідницях, топах, але й у аксесуарах — наприклад, шарфах та хустках.

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Стилісти радять не перевантажувати речі з жатих тканин великою кількістю прикрас, адже сама фактура привертає увагу. Проте стильна брошка не буде зайвою і може бути органічним доповненням.

Трапляється таке, що хтось у родині вирішить вам зробити «добру послугу» та попрасувати жату річ, думаючи, що вона аж занадто зім’ята. Звісно, ефект жатої фактури втратиться. Але не поспішайте з такою річчю попрощатись. Варто її зволожити та висушити звичайним способом.

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Раніше «ФАКТИ» писали про актуальний тренд в аксесуарах — віяло. Це не тільки стильно та комфортно, а ще й доречно за умов шаленої спеки.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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