Шлюб Дженніфер Лопес і Бен Аффлек могли розірвати ще кілька місяців тому — ЗМІ

Дженніфер Лопес, якій Джейн Фонда давала поради щодо відносин з чоловіком, і Бен Аффлек з усіх сил намагалися виступати єдиним фронтом — але подейкують, що вони розлучились. За даними джерел, це офіційно сталося ще у березні, але Аффлек «дуже захищає Дженніфер», пише Page Six.

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Чутки про розставання пари досягли апогею в травні, після того, як Бен Аффлек був відсутній поруч з Джей Ло на червоній доріжці Met Gala, співголовою якого вона була цього року. Він також не супроводжував її на прем'єрі нового проекту Netflix «Атлас». Потім Лопес підлила масла у вогонь чуток, коли лайкнула пост в Instagram про нездорові стосунки.

«Ви не можете будувати стосунки з кимось, хто загубив себе», — йшлося в дописі.

Пізніше Лопес скасувала свій тур найкращих хітів This Is Me… Live, щоб взяти відпустку, щоб побути з дітьми, сім'єю та близькими друзями.

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«Мені дуже шкода, що я вас підвела, — написала вона шанувальникам у своєму інформаційному бюлетені. — Будь ласка, знайте, що я б не зробила цього, якби не відчувала, що це було абсолютно необхідно».

Ще в травні джерело повідомило Page Six, що Аффлек «прийшов до тями» щодо їхнього з Джей Ло недовготривалого шлюбу і хоче розірвати його.

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Але окрім кількох виходів у світ у Лос-Анджелесі, які висвітлювали папараці, і присутності пари на випускному одного з дітей Аффлека, Джей Ло нещодавно побувала у відпустці в Італії та Франції, а Аффлек, як повідомляється, вивіз усі свої речі з їхнього подружнього особняка вартістю 60 мільйонів доларів, поки вона була відсутня. Кажуть, що вони продають свій будинок лише через рік після того, як придбали його. Представники пари не коментують ситуацію. У неділю Бен Аффлек був помічений у будинку своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Раніше повідомлялося, що Аффлек приготував неприємний сюрприз до прибуття Лопес з Європи.

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