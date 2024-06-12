Українські волонтери та благодійники продовжують допомагати мешканцям Херсону

Волонтери ГО «Вільні та вірні» спільно з Фундацією Дім Рональда МакДональда в Україні передали чергову партію гуманітарної допомоги для більше ніж півтисячі українських сімей з південних регіонів, зокрема міста Херсон, який потерпає від ворожих обстрілів.

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За словами голови ГО «Вільні та Вірні» Віталія Герсака, українців можна тимчасово залишити без електрики, але не без світла в душі. Тим більше, коли на допомогу людям приходять справжні волонтери й такі відомі благодійники.

Волонтери й благодійники на Херсонщині

Завдяки партнерству з Фундацією Дім Рональда МакДональда в Україні кількасот херсонських сімей, які пережили страшні випробування окупацією та постійно потерпають від ворожих обстрілів, але не дивлячись ні на що лишилися на рідній землі, отримали своєчасну гуманітарну підтримку.

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За словами херсонців, для них важливо відчувати те, що про них не забули. «Для нас такі зустрічі з волонтерами не тільки реальна допомога, а й показник, що ми всі разом одна українська сімʼя і продовжуємо нашу боротьбу за свою землю», — кажуть люди.

Гуманітарна допомога херсонцям

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Як повідомлялося раніше, волонтери ГО «Вільні та Вірні» вже неодноразово надавали гуманітарну допомогу ветеранам, вимушено переміщеним особам та мешканцям прифронтових регіонів, а також на постійній основі забезпечують усім необхідним бойові підрозділи ОК «Південь».

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