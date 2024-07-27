Не втрачайте час: чорноволоса фермерша-красуня порадила, які культури можна висадити на ділянці у серпні

Літо — період активної роботи на дачі та присадибній ділянці. В цьому впевнена власниця інтернет-сторінки s.sad.ua, яка раніше розповідала, як спасти овочі від вершинної гнилі.

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«Серпень, — пише вона у соціальній мережі, — це час, коли багато городників починають думати про підготовку до закінчення сезону, але є декілька овочів та трав, які ви все ще можете посадити».

Шпинат та салат ще виростуть гарними й зеленими до осені й можуть радувати любителів зелені.

Зокрема, шпинат називають королем осіннього городу. Його краще висівати в другій половині серпня.

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Салат можна спокійно висівати на грядках до вересня. Тоді врожай радуватиме ще й в листопаді.

Редис теж належить до холодостійких і швидкорослих. Йому потрібно від 20 до 30 днів, щоб повністю дозріти.

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Редька теж любить прохолодну погоду осені. Редька має довший період вегетації, ніж редис — від 40 до 50 днів. Пізній посів редьки дозволяє уникнути стрілкування, яке відбувається при високих температурах. Серпневі посіви редьки забезпечують врожай у вересні-жовтні.

Для повторного плодоношення до самих заморозків можна знову посадити ранні сорти огірків.

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На початку серпня можна посіяти горох, щоб отримати врожай пізньої осені. Але слід вибрати ранні сорти, які мають короткий період вегетації.

Дайкон, або японська редька, належить до холодостійких культур і відмінно росте в прохолодну погоду.

Буряк і моркву теж можна посіяти повторно. Вони дадуть соковиті, свіжі овочі, але не будуть придатними до тривалого зберігання.

Також городниця розповіла, як доглядати за перцем в останні дні липня. По-перше, необхідний правильний полив, щоб рослина не зіткнулася з нестачею вологи. За високих температур перець потрібно поливати щодня.

У липні перці також добре відреагують на підживлення калієм, який відповідає за кількість та якість врожаю.

Крім того, перці потрібно підв'язати. Якщо цього не зробити, то пагони зламаються.

Для мульчування можна використовувати солому, тирсу, компост, скошену траву.

До кінця липня залишилось кілька днів й ще є час для підгодівлі томатів. Ми розповідали, що потрібно дати овочу, щоб плоди були яскравими з солодким насиченим смаком.

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