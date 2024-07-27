Смерть в олімпійському селищі: тренер з боксу помер на Іграх-2024
На Олімпійських іграх у Парижі, на церемонії відкриття яких прапор України підняли Еліна Світоліна та Михайло Романчук, сталася трагедія, повідомляє The Sun.
В олімпійському селищі після зупинки серця помер тренер з боксу із Самоа Ліонель Еліка Фатупаїто, якому було 60 років.
Олімпійський комітет Самоа підтвердив жахливу новину в офіційній заяві.
Фатупаїто тренував єдиного боксера з Самоа на Іграх-2024 — 25-річного чинного чемпіона Тихоокеанських ігор Ато Плодзіцькі-Фаоагалі, який серйозно претендує на олімпійську медаль у ваговій категорії до 92 кг.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер з боксу помер просто під час бою своєї дружини за титул чемпіонки світу.
Фото Samoa Observer218
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