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Спорт

Смерть в олімпійському селищі: тренер з боксу помер на Іграх-2024

18:48 27 липня 2024
Ліонель Фатупаїто

На Олімпійських іграх у Парижі, на церемонії відкриття яких прапор України підняли Еліна Світоліна та Михайло Романчук, сталася трагедія, повідомляє The Sun.

В олімпійському селищі після зупинки серця помер тренер з боксу із Самоа Ліонель Еліка Фатупаїто, якому було 60 років.

Олімпійський комітет Самоа підтвердив жахливу новину в офіційній заяві.

Фатупаїто тренував єдиного боксера з Самоа на Іграх-2024 — 25-річного чинного чемпіона Тихоокеанських ігор Ато Плодзіцькі-Фаоагалі, який серйозно претендує на олімпійську медаль у ваговій категорії до 92 кг.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер з боксу помер просто під час бою своєї дружини за титул чемпіонки світу.

Фото Samoa Observer

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