Олімпійські ігри-2024: розклад трансляцій виступів українців 28 липня, медальний залік
У неділю, 28 липня, на Олімпійських іграх у Парижі, де сталася трагедія, буде розіграно ще 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Зокрема, за медалі змагатимуться українці Яна Біломоїна (велоспорт), Богдан Ядов (дзюдо) та Вікторія Ус (веслувальний слалом). Загалом цього дня на старт вийдуть 14 наших співвітчизників.
Нагадаємо, що в Україні змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).
Розклад виступів українців на Іграх-2024 28 липня
10:30. Спортивна гімнастика, жінки, колода, кваліфікація. Анна Лащевська.
11.00. Дзюдо, чоловіки (до 66 кг). Богдан Ядов (фінали — о 17:00).
12:15. Кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація. Сергій Куліш.
12:30. Настільний теніс, жінки, 1/32 фіналу. Маргарита Пісоцька — Оравана Парананг (Таїланд).
12:43. Плавання, 100 метрів на спині, попередні запливи. Олександр Желтяков (півфінали — 22:32, фінал — 22:44).
13:00. Академічне веслування, двійка парна легкої ваги, чоловіки, попередні запливи. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.
13:30. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Моюка Учідзіма (Японія) — Еліна Світоліна .
15:10. Велоспорт, маунтинбайк, крос, жінки. Яна Біломоїна.
15:50. Бадмінтон, жінки, груповий етап. Поліна Бугрова — Грегорія Тунюнг (Індонезія).
16:00. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Лулу Радовчич (Нова Зеландія) — Марта Костюк.
16:30. Каное-слалом, жінки, півфінал. Вікторія Ус (фінал — 18:45).
17:30. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди).
19:00. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Лаура Пігоссі (Бразилія) — Даяна Ястремська.
За підсумками першого дня боротьби за нагороди Олімпійських ігор медалі здобули спортсмени з 20 країн (українці на п'єдестал пошани поки що не підіймалися). Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Австралія — 5 нагород (3 «золота», 2 «срібла»), за якою розташувалися Китай — 3 (2−0-1), США — 5 (1−2-2), Франція — 4 (1−2-1) та Республіка Корея — 3 (1−1-1).
Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головного тренера олімпійських чемпіонок прибрали з Ігор-2024 за шпигунство.
Фото НОК України14
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