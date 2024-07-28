Олімпійські ігри-2024: розклад трансляцій виступів українців 28 липня, медальний залік

У неділю, 28 липня, на Олімпійських іграх у Парижі, де сталася трагедія, буде розіграно ще 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Зокрема, за медалі змагатимуться українці Яна Біломоїна (велоспорт), Богдан Ядов (дзюдо) та Вікторія Ус (веслувальний слалом). Загалом цього дня на старт вийдуть 14 наших співвітчизників.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що в Україні змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).

Розклад виступів українців на Іграх-2024 28 липня

10:30. Спортивна гімнастика, жінки, колода, кваліфікація. Анна Лащевська.

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11.00. Дзюдо, чоловіки (до 66 кг). Богдан Ядов (фінали — о 17:00).

12:15. Кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація. Сергій Куліш.

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12:30. Настільний теніс, жінки, 1/32 фіналу. Маргарита Пісоцька — Оравана Парананг (Таїланд).

12:43. Плавання, 100 метрів на спині, попередні запливи. Олександр Желтяков (півфінали — 22:32, фінал — 22:44).

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13:00. Академічне веслування, двійка парна легкої ваги, чоловіки, попередні запливи. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.

13:30. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Моюка Учідзіма (Японія) — Еліна Світоліна .

15:10. Велоспорт, маунтинбайк, крос, жінки. Яна Біломоїна.

15:50. Бадмінтон, жінки, груповий етап. Поліна Бугрова — Грегорія Тунюнг (Індонезія).

16:00. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Лулу Радовчич (Нова Зеландія) — Марта Костюк.

16:30. Каное-слалом, жінки, півфінал. Вікторія Ус (фінал — 18:45).

17:30. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди).

19:00. Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Лаура Пігоссі (Бразилія) — Даяна Ястремська.

За підсумками першого дня боротьби за нагороди Олімпійських ігор медалі здобули спортсмени з 20 країн (українці на п'єдестал пошани поки що не підіймалися). Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Австралія — 5 нагород (3 «золота», 2 «срібла»), за якою розташувалися Китай — 3 (2−0-1), США — 5 (1−2-2), Франція — 4 (1−2-1) та Республіка Корея — 3 (1−1-1).

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головного тренера олімпійських чемпіонок прибрали з Ігор-2024 за шпигунство.

Фото НОК України

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