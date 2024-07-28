У другій половині літа до огірків потрібен особливий підхід: що важливо знати та зробити городнику

Аби огірки дали гарний врожай, важливо виконувати чотири основні правила їхнього вирощування.

Втім, як стверджують автори «Моя дача. Сад і город», у другій половині літа ця культура потребує особливого догляду.

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По-перше, це полив. Огіркам потрібен ретельний полив (8−10 л на 1 кв. м). Вранці кущі рекомендують поливати під корінь, а на листя увечері, коли спаде спека. Важливо пам'ятати, що глибина поливу має становити приблизно 20 см, а радіус — 15 см, не зачіпаючи кореневу шийку.

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По-друге, це підживлення. Найчастіше у цей період огірки потребують калію та фосфору. На місяць потрібні 2−3 підживлення, для яких знадобиться 1 столова ложка нітрофоски на 10 літрове відро. Через два тижні на те ж відро розведіть 0,5 л коров'яку і 1 ст.л. сульфату калію.

По-третє, профілактика. Можна використати «народний засоб» на основі молока. Роблять його так: вода та молоко в пропорції 9:1 плюс 3 краплі йоду на літр суміші. Поливають раз на тиждень, якщо на вулиці не надто волого. Також підійдуть Споробактерін, Фітоспорин-М, які використовуються за інструкцією.

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Про те, які культури можна висаджувати у розпал літа на дачі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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