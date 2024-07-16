Урожаю можете не дочекатися: чотири грубі помилки при вирощуванні огірків

У липні у дачників починається сезон огірків, які у другій половині місяці вимагають більш ретельного догляду.

Автори каналу «Моя дача. Сад и огород» назвали кілька грубих помилок, яких припускаються городники при вирощуванні та догляді за огірками.

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По-перше, це відсутність опори. Огіркам вона необхідна, їм потрібно як ліанам постійно рости і дертися нагору, опора так само потрібна для зручності догляду за рослиною.

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По-друге, це безконтрольне зростання бічних пагонів. Їх краще забрати відразу, щоб рослина не витрачала даремно свої ресурси на їхній розвиток.

По-третє, обрізання рослини відразу після поливу або перед ним. При такій обрізці місця зрізів довго не гояться і можуть почати гнити, тому що після поливу по рослині починає дуже активно циркулювати волога.

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По-четверте, невчасне прищипування верхівки. Це сповільнює зростання та розвиток рослин, і збирання першого врожаю огірків може зрушитися на тиждень і навіть більше.

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Про те, чому у огірка може тріскати стебло, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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