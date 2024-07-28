ЄС передасть Україні перші 1,5 млрд євро заморожених активів рф: Швейцарія відмовилася брати участь у цьому

Європейський Союз оголосив про виділення 1,5 млрд євро на допомогу Україні. Це перший внесок з прибутку, отриманого від російських активів, заморожених у відповідь на війну, яка розпочалася у 2022 році. Однак Швейцарія не буде слідувати підходу ЄС, пише видання Swissinfo.

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Приблизно 200 мільярдів євро російських активів були заморожені в ЄС після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Близько 90% з них зберігаються в Бельгії, де знаходиться міжнародний фондовий депозитарій Euroclear.

У травні 2024 року ЄС погодився використовувати відсотки, отримані від цих заморожених активів російського центрального банку. Очікується, що ці відсотки приноситимуть від 2,5 до 3 мільярдів євро щорічно, які будуть використані для підтримки оборони та післявоєнної відбудови України.

«ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро із заморожених російських активів на оборону та відбудову України, — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у пресрелізі. — Немає кращого символу або застосування для грошей кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя».

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Дев'яносто відсотків, отриманих від цих заморожених коштів, будуть спрямовані до Європейського фонду миру (ЄФМ) та використаються на оборонні потреби, включно з постачанням зброї. Решта 10% підуть до окремого Фонду ЄС для України, створеного для потреб країни у відновленні.

Разом з тим Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (Seco) заявив, що країна не буде слідувати підходу ЄС. Там пояснили, що, відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань, Швейцарія не може отримати «жодних надзвичайних доходів у зв'язку з коштами російського центрального банку». У відомстві уточнили, що ця позиція стосується саме Швейцарії.

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Станом на квітень 2024 року загальна вартість активів Центрального банку рф, заморожених у Швейцарії, становила трохи більш як 7 мільярдів швейцарських франків. Ці кошти відокремлені від заморожених активів, що належать фізичним особам або компаніям, пов'язаним з росією.

Додамо, що в червні цього року країни G7 погодилися надати Україні кредит на суму близько 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи.

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