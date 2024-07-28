У Києві муніципальна варта і медики «швидкої» рятували дівчинку після нападу зграї ос

Деякі види комах, зокрема, шершні та оси, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людину, не поодинокі й смертельні випадки після їхнього нападу, як це сталося під Києвом у Білоцерковському районі.

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А в столиці зграя ос напала на дівчину, яка разом з мамою гуляна на Трухановому острові, повідомляють в комунальній організації «Муніципальна охорона».

До співробітників компанії, які несли службу у парковій зоні, звернулася жінка й попросила допомогти її 14-роічній доньці, яка постраждала від нападу комах. Оси кілька разів вкусили її, місця укусів стали швидко набрякати.

Фото "Муніципальної охорони"

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Дівчині допомогли промити набряки водою та викликали медиків — її стан швидко погіршувався. Співробітники «швидкої» з'ясували, що у постраждалої — гостра алергія на укуси диких комах. Постраждалу шпиталізували до Другої дитячої лікарні Києва.

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Мама дівчини висловила щиру вдячність працівникам КО «Муніципальна Охорона». Вона пояснила, що зграя ос напала миттєво, жінка розгубилася у такій ситуації і просто запанікувала. Її донька після надання медичної допомоги почувається добре.

Нагадаємо, що особливо небезпечні укуси комах, в тому числі, ос, бджіл і шершнів, в районі ротової порожнини. У період підвищеної агресивності комах необхідно дотримуватись певних правил: не користуватися парфумами з сильним запахом, при появі комахи уникати різких рухів, бути пильними у квітучих рослин, з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити комах.

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Через укуси шершнів на Буковині померла жінка — медики, які прибули за викликом, лише констатували її смерть.

Фото «Муніципальна охорона»

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