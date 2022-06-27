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Як позбутися ос на дачній ділянці: кілька простих порад

10:54 27 червня 2022
Оса

Якщо комарів і мошок, які докучають дачникам, можна відлякувати кількома рослинами, висадженими на дачній ділянці, то ос так просто не позбутися.

Для того, щоб відлякати цих комах, можна використовувати не лише «хімію», а й народні засоби, про деякі з яких розповідають автори «уДачного місця» .

Так, ос, які оселилися у землі, можна «утопити», подавши воду зі шланга в їхню нору і закривши виходи камінням та зачекавши кілька днів. Щоправда, якщо ґрунт сухий, вода може швидко вбратися в землю. Але й у цьому випадку кількість ос зменшиться.

А ще можна підмішати в цукровий сироп, мед або варення борну кислоту, розставивши ємності з отрутою в місцях їхнього розповсюдження.

Також підійдуть пастки, зроблені із звичайної пластикової пляшки. Для цього потрібно зрізати верх пляшки і вставити його шийкою всередину, наливши компот чи пиво, які приваблять ос. Залізши всередину, вони вже не зможуть вибратися назовні.

Відлякає ос і різкий запах — бензину чи оцту. З намоченими ганчірками можна пройтися там, де оси можуть влаштувати вулик — під дахом будівель чи в кутах.

Якщо вулик вже з'явився, то в пластиковий пакет потрібно налити інсектицид і повністю обернути їм осине гніздо. За кілька днів комахи загинуть.

Поради медика про те, що потрібно робити, якщо вас вкусила оса чи змія, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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