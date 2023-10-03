Жахлива смерть під Києвом: житель столичної області загинув через напад комах

На Київщині, де нещодавно викрили схему зняття ухилянтів з військового обліку, сталася неочікувана трагедія. У понеділок, 2 жовтня, житель села Антонів Сквирської міської громади Білоцерківського району Київщини загинув через напад шершнів.

Про це повідомили в поліції Київської області.

«Мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Вже після падіння і в момент його розпилювання, з дерева вилетіли шершні, які й обкусали чоловіка. На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події», — повідомили правоохоронці.

Документування загибелі чоловіка

Також в поліції дали кілька порад відносно зустрічі з небезпечними комахами: у випадку виявлення їхнього кубла поліція радить громадянам телефонувати рятувальникам за номерами спецліній «101» або «112» для їх знешкодження.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як під Києвом бджоли врятували людей від вірної смерті під час російської окупації.

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