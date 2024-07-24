Дуже незвичайний салат з кабачками: вам точно сподобається ця бюджетна та корисна страва
Напевно, підрахувати кількість рецептів неможливо, оскільки часто салат — це імпровізація. Імпровізувати на кухні можна так само, як і в музиці, — легко та натхненно. Страви ж, приготовані з натхненням, несмачними не бувають. Кабачки гарні тим, що вони смачні, корисні та бюджетні. І з них можна приготувати чимало страв. Салати з кабачками готуються не дуже часто, а дарма.
Полюбіть цей овоч усією душею — і він відкриє вам свої таємниці смаку. Подавайте страви з кабачками красиво та атмосферно.
Рецептом незвичайного салату з кабачків поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей салат готується за незвичайною технологією, — каже Елла Іванова. — Вона проста, а результат чудовий.
Салат з кабачків
3 молодих цукіні
Нарізаємо кубиком. Додаємо сіль та окріп.
Нехай постоїть хвилин 10, потім рідину зливаємо.
Для соусу
1−2 столові ложки майонезу
100 г плавленого сиру
Кріп
Перець
1 зубок часнику
Цукіні заправити соусом, приготованим з вищевказаних інгредієнтів (майонез та плавлений сир потрібно змішати з дрібно нарізаним кропом та подрібненим часником).
І смачного!
Раніше фудблогерка Марина Гармаш поділилася рецептом салату «Огірки з перцем» на зиму.
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Фото з альбому Елли Іванової154
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