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Дуже незвичайний салат з кабачками: вам точно сподобається ця бюджетна та корисна страва

20:24 26 липня 2024
салат з кабачків

Напевно, підрахувати кількість рецептів неможливо, оскільки часто салат — це імпровізація. Імпровізувати на кухні можна так само, як і в музиці, — легко та натхненно. Страви ж, приготовані з натхненням, несмачними не бувають. Кабачки гарні тим, що вони смачні, корисні та бюджетні. І з них можна приготувати чимало страв. Салати з кабачками готуються не дуже часто, а дарма.

Полюбіть цей овоч усією душею — і він відкриє вам свої таємниці смаку. Подавайте страви з кабачками красиво та атмосферно.

Рецептом незвичайного салату з кабачків поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат готується за незвичайною технологією, — каже Елла Іванова. — Вона проста, а результат чудовий.

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Салат з кабачків

3 молодих цукіні

Нарізаємо кубиком. Додаємо сіль та окріп.

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Нехай постоїть хвилин 10, потім рідину зливаємо.

Для соусу

1−2 столові ложки майонезу

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100 г плавленого сиру

Кріп

Перець

1 зубок часнику

Цукіні заправити соусом, приготованим з вищевказаних інгредієнтів (майонез та плавлений сир потрібно змішати з дрібно нарізаним кропом та подрібненим часником).

І смачного!

Раніше фудблогерка Марина Гармаш поділилася рецептом салату «Огірки з перцем» на зиму.

Читайте також: Десертний салат з кавуном та лохиною: додавайте улюблений сир

Фото з альбому Елли Іванової

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