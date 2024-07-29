Де і коли дивитись онлайн «Партизан» — «Динамо»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч відбору Ліги чемпіонів

У середу, 31 липня, київське «Динамо», яке розгромило «Партизан» у першій зустрічі (6:2), проведе в Белграді поєдинок у відповідь 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Сербії (арбітр — Маріан Барбу з Румунії). При цьому через санкції УЄФА підопічні Олександра Станоєвича не зможуть розраховувати на підтримку вболівальників.

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Якщо команда Олександра Шовковського цілеспрямовано готувалася у Польщі до поєдинку на 29-тисячній арені, то «Партизан» провів гру 2-го туру чемпіонату Сербії, розгромивши в гостях «Єдінство» — 4:0 (Натхо, 2, з пенальті, Тріфунович, 27, Йованович, 52, 65).

Відеоогляд матчу «Єдінство» — «Партизан» — 0:4

Нагадаємо, що «Динамо» виграло у «Партизана» всі п'ять єврокубкових зустрічей із загальним рахунком 18:5: 3:0, 2:0 у 1976-му, 4:1, 3:2 у 2017-му та 6:2 у 2024-му.

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На цей раз букмекери знову бачать фаворитом зустрічі український клуб. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу белградців, які їздили на турнір до росії, в основний час приймають з коефіцієнтом 4,45, на нічию — 3,85, на виграш киян — 1,77.

У прямій трансляції матч «Партизан» — «Динамо» на території України покажуть (початок — о 21:00) телеканал «2+2», а також YouTube-канал «Динамо Київ».

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Ліга чемпіонів. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

31 липня (середа)

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«Партизан» — «Динамо» 21:00 «2+2», YouTube-канал «Динамо Київ»

Якщо команда Шовковського пройде белградського опонента, то гарантує собі щонайменше потрапляння до групи Ліги Європи (інакше — перехід до 3-го відбірного раунду Ліги Європи). При цьому в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з шотландським «Рейнджерс» (6 або 7 серпня — у Любліні, 13 серпня — у Глазго).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото ФК «Динамо»

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