Жеребкування Ліги чемпіонів: «Динамо» дізналося можливого суперника у 3-му раунді кваліфікації

У понеділок, 22 липня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування пар 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів, яку минулого сезону з «Реалом» виграв воротар збірної України Андрій Лунін. Свого потенційного опонента дізналося київське «Динамо».

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У разі, якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть у другому раунді кваліфікації ЛЧ сербський «Партизан» (23 липня у Любліні та 31 липня у Белграді), вони зіграють із віцечемпіоном Шотландії «Рейнджерс» із Глазго, за який свого часу виступали легенди «Динамо» Олексій Михайличенко та Олег Кузнецов. Перший поєдинок «біло-сині» проведуть 6 чи 7 серпня на своєму полі, матч у відповідь — 13 серпня в гостях.

Інші пари 3-го раунду кваліфікації ЛЧ за «шляхом представників ліг» сформували: «Славія» (Чехія) — «Уніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія), «Лілль» (Франція) — «Фенербахче» (Туреччина) / «Лугано» (Швейцарія), «Зальцбург» (Австрія) — «Твенте» (Нідерланди).

Якщо ж динамівцям не вдасться впоратися із «Партизаном», то вони вилетять до Ліги Європи (потенційні суперники киян, як і «Кривбаса», у другому за значущістю єврокубковому турнірі визначаться за підсумками жеребкування 22 липня о 14:00).

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Як відомо, чемпіон України «Шахтар» безпосередньо пробився до основної сітки оновленої Ліги чемпіонів, в якій цього сезону вперше виступлять 36 команд (замість групового турніру кожен клуб проведе вісім матчів з різними суперниками — по чотири будинки та в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» — «Партизан».

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Фото ФК «Динамо»

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