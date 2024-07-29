«Сили оборони України продемонстрували неможливе»: експерт про те, як брак боєприпасів вплинув на хід війни

Старший аналітик Благодійного фонду «Повернись живим» і головний консультант Національного інституту Стратегічних досліджень Микола Бєлєсков переконаний, що після ухвалення пакету допомоги з боку США вікно можливостей для росії проводити масштабні наступальні дії почало закриватись.

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«Те, що росіяни почали спробу проводити наступ на північ-північний схід від Харкова 10 травня, а не в кінці травня — на початку червня, показувало, що навіть росіяни це розуміють. Після схвалення американського пакету допомоги на 2024 рік Сили оборони України отримали засоби і спроможності, які дозволятимуть проводити успішну, більш-менш, стратегічну оборонну операцію. На сьогодні про цей рік ми можемо говорити з відносною впевненістю з точки зору виконання саме завдань в обороні».

На думку експерта, якби ті всі ввідні дані, які ми мали, наприклад, з початку цього року — зокрема брак боєприпасів в умовах триваючих дискусій в Конгресі США, ввели в певну математичну модель, то вона показала б зовсім іншу реальність. І вона була б не на користь Сил оборони України.

«Та модель показала б, що в умовах того, що на окремих ділянках фронту перевага противника у вогневій могутності була навіть не 1 до 10, а вже навіть, говорять, 1 до 20, то лінія фронту мала пролягати десь західніше або північніше того, де вона пролягає зараз. Сили оборони України, особливо в цей важкий період із січня по квітень, продемонстрували неможливе. Ми, звичайно, змушені були відходити, були певні втрати, але з тими силами і засобами, які ми мали в своєму розпорядженні будь-яка математична модель, я думаю, вона показала б набагато гірші результати, ніж там, де ми є зараз, на сьогодні».

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Раніше повідомлялося, що Борис Філатов, проводжаючи в останню путь Олександра Цебрія, сказав: «Наше завдання — не гинути за Україну, а вбивати її ворогів».

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