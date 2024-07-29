Ідеальний персиковий джем: взимку нагадає про солодкий смак літа

Персики — фрукт, який асоціюється зі спекотними літніми днями, солодкістю та соковитістю. Та як добре було б зберегти цей смак, закоркувавши його в баночку, щоб потім взимку подавати ласощі до сніданку чи на десерт. Якщо вам цікаво, як перетворити свіжі персики на смачний джем, що ідеально підходить для млинців, тостів або йогурту, ця стаття для вас. Дізнайтеся, як крок за кроком приготувати домашній персиковий джем, який порадує не лише смаком, але й текстурою та кольором.

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Персиковий джем

Інгредієнти:

персики — 1 кг

цукор — 500 г (кількість можна регулювати на свій смак)

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сік 1 лимона

цукор-желе або натуральний пектин (за бажанням, залежно від бажаної консистенції джему)

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вода — близько 100 мл (за бажанням, якщо персики не виділяють достатньо соку)

Додаткові інгредієнти за бажанням для покращення смаку джему:

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ваніль (ванільна паличка або ванільний екстракт)

кардамон (кілька насінин)

мигдаль (подрібнений)

лимонна цедра (терта)

Приготування

Перед тим, як зварити наш смачний персиковий джем, ретельно вимийте персики під проточною водою. Обшпарте їх окропом, щоб легше було зняти шкірку. Після того як шкірка знята, розділіть їх на менші шматочки та вийміть кісточки.

Покладіть підготовлені фрукти у велику каструлю, додайте лимонний сік і цукор. Потрібно використовувати близько 500 г цукру на кілограм фруктів, але ви можете змінювати кількість цукру на свій смак. Щоб отримати правильну консистенцію та смак персикового джему, ви також можете додати цукор-желе або натуральний пектин. Змішайте все разом, влийте трохи води й варіть на повільному вогні, постійно помішуючи.

Доведіть до ідеальної консистенції. Коли джем почне гуснути, перевірте смак і, якщо потрібно, додайте лимонний сік або більше цукру. Варіння закінчується, коли джем набуває ідеальної густої консистенції.

Коли наш гарячий персиковий джем досягне ідеальної консистенції, розкладаємо його у банки. Після того як джем буде розлитий, закрийте банки кришками й поставте їх у каструлю. Залийте теплою водою та пастеризуйте приблизно 20 хвилин. Після виймання переверніть банки догори дном. Якщо ви виконаєте цей крок, джем довше зберігатиме свіжість.

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