Заварні млинці на кефірі: смачно так, що не відірватись
В міру солодкі, тоненькі, з ледь присутньою та майже не помітною кислинкою, бо в складі є кефір. Смачні такі млинці з будь-якою добавкою — медом, згущеним молоком, джемом, сметаною. Їх можна фарширувати різними начинками, а для солоних варіантів просто треба зменшити кількість цукру в тісті. Смажити можна як на сухій сковороді, так і на змащеній олією. Головне, добра та якісна пательня, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт пиріжків з горохом.
Потрібно:
- 900 мл кефіру,
- 5 яєць,
- 6 ст. л. цукру,
- 1 ч. л. без гірки солі,
- 100 мл олії,
- 500 мл кип'ятку,
- 1 ч. л. без гірки соди,
- 500 г борошна
Приготування:
Збийте яйця з цукром та сіллю до повного розчинення. Додайте кефір, поступово введіть борошно. Збийте до однорідності. В кип'яток введіть соду та перемішайте, не припиняючи збивання додайте гарячу рідину в тісто, заварюючи млинцеве тісто. Додайте олію, ретельно збийте. Залиште хвилин на 15. Смажте на сковороді з двох сторін до готовності. Для першого млинця сковороду змастити олією.
Нагадаємо рецепт салату з тунцем та яєчним млинцем.51
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