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Заварні млинці на кефірі: смачно так, що не відірватись

20:24 5 липня 2024
Заварні млинці на кефірі

В міру солодкі, тоненькі, з ледь присутньою та майже не помітною кислинкою, бо в складі є кефір. Смачні такі млинці з будь-якою добавкою — медом, згущеним молоком, джемом, сметаною. Їх можна фарширувати різними начинками, а для солоних варіантів просто треба зменшити кількість цукру в тісті. Смажити можна як на сухій сковороді, так і на змащеній олією. Головне, добра та якісна пательня, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт пиріжків з горохом.

Потрібно:

  • 900 мл кефіру,
  • 5 яєць,
  • 6 ст. л. цукру,
  • 1 ч. л. без гірки солі,
  • 100 мл олії,
  • 500 мл кип'ятку,
  • 1 ч. л. без гірки соди,
  • 500 г борошна

Приготування:

Збийте яйця з цукром та сіллю до повного розчинення. Додайте кефір, поступово введіть борошно. Збийте до однорідності. В кип'яток введіть соду та перемішайте, не припиняючи збивання додайте гарячу рідину в тісто, заварюючи млинцеве тісто. Додайте олію, ретельно збийте. Залиште хвилин на 15. Смажте на сковороді з двох сторін до готовності. Для першого млинця сковороду змастити олією.

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Нагадаємо рецепт салату з тунцем та яєчним млинцем.

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