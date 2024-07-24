«Миттєво знищив обидва танки»: на війні загинув легендарний оператор «Стугни»

Загинув воїн Георгій Короп з позивним «Адвокат». Сталося це під час виконання службового завдання. Один з кращих операторів ПТРК «Стугна» на особистому рахунку вже у червні 2022-го мав до 40 одиниць російської бронетехніки, саме він знищив у березні 22-го російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», яка виставляється на парадах трофеїв на Хрещатику, розповів про воїна його товариш, військовий журналіст Юрій Бутусов.

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«Ми познайомились з ним вночі 27 квітня 2022 року, у напівоточеному селі Вірнопілля, на опорному пункті добровольчого загону «Карпатська Січ», і за десять хвилин він взяв мене на бойове завдання з виявлення та знищення російських танків, які з висоти контролювали підходи до села, — розповідає Юрій Бутусов. — Росіяни використовували танкову оптику для спостереження. Щоб помітити та вразити їх, у нас була тільки одна ризикована позиція — розбита будівля ферми у двох кілометрах від російських танків, яка була для росіян як на долоні. Але це була краща позиція, і Георгій ризикнув її зайняти. Він вів спостереження п'ять годин і виявив прямо перед нами два російські танки, які були добре замасковані. Їхні стволи дивились прямо на нас, бо наша ферма була єдиною будівлею з цього краю висоти. Якби вони щось помітили, шансів вийти звідти вдень не було. Але «Адвокат» миттєво виставив пускову установку і знищив обидва танки. Він зачистив усі висоти навколо Вірнопілля від російської бронетехніки Кантемирівськоі дивізії.

Комбат «Карпатської Січі» Олег Куцин його дуже любив. Я одного разу відзняв, як Куцин зі скандалом забрав ракети в іншого розрахунку, який боявся виходити з підвалу, і віддав ракети «Адвокату». У червні 22-го його машина потрапила у засідку, він отримав важкі поранення руки, тривалий час лікувався, потім повернувся на фронт".

Відомо, що Георгій був юристом, захоплювався парашутним спортом. Пішов на війну у 2014-му, відслужив контракт у піхоті.

«За пару місяців до вторгнення у 22-му він як доброволець опанував «Стугну» у КБ «Луч» у групі, яку створили О. Коростельов, С. Пашинський, Т. Чорновол, і 24 лютого взяв ракетну установку з арабського замовлення, яку таємно вивезли з заводу за добу до російського ракетного удару, — продовжує Бутусов. — На початку війни ні Короп, ні його установка ніде не були оформлені, щоб бити ворога, йому не треба було документів. Воював він натхненно. Директор «Луча» Коростельов його дуже любив та радився з ним по усіх аспектах модернізації «Стугни». Короп з розрахунком увійшов до протитанкової бойової групи командира з позивним «Дайвер», і з цим досвідченим командиром він діяв максимально ефективно.

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Георгій дуже любив свою дружину, свого сина та доньку. Дружину звати Сільва — і саме «Сільва» була назва його ракетної установки".

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