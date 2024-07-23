Завжди був готовий підставити плече: під Харковом загинув воїн з Хмельниччини

Жителі Грицівської громади зі скорботою та болем провели в останню земну дорогу бійця Юрія Сампіра. Воїну навіки 48 років. Юрій родом з Хмельниччини, тут пройшло його дитинство. Після закінчення школи він навчався у професійному училищі. Юрій був чуйним та уважним, завжди був готовий підставити плече підтримки, повідомляє селищна рада.

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11 травня 2022 року Юрій Сампіра став на захист рідної землі. Старший сержант, начальник обслуги радіолокаційної станції проходив службу у військовій частині А3730.

«Вірний військовій присязі син України, мужній, відважний воїн віддав найдорожче — своє життя. Загинув Юрій 13 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Сталося це під час ворожого мінометного обстрілу. Він перебував у відрядженні у складі Харківського національного університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба, в районі населеного пункту Стариця Харківської області», — повідомили у сільраді.

Поховали Юрія Сампіра в рідному Грицеві з усіма військовими почестями.

«Розділяємо горе мами, дружини, дітей, родини, друзів та низько схиляємо голови у глибокій скорботі перед вічною і світлою пам'яттю героя України», — написали земляки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у бою за Роботине загинув сирота з Вінниччини. Воїна поховали лише через сім місяців.

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