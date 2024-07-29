Сирний салат з виноградом та часником: цей смак стане вашим улюбленим

Сир, часник та виноград — ідеальне поєднання. Воно може використовуватися в салатах та намазках. Виноград має бути синіх сортів, солодкий. Доповнюйте салат за бажанням перцем чилі та базиліком. Всі ці інгредієнти можуть бути не тільки декором, але й доповнити смак.

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Чудово смакує цей салат зі свіжим житнім чи гречаним хлібом. Альтернативою твердому сиру може бути плавлений сирок.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Смак цього салату будується на контрасті ніжного смаку сиру та гострого часникового, — каже Ардія Діаманті. — Якщо ви не дуже любите гостре, перець можете не додавати. Цибулю замість часнику не використовуйте — смак буде не той.

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Салат з сиром та виноградом Сир український чи голландський — 200 г Виноград — маленьке гроно РЕКЛАМА Часник — 3 зубчики Перець чилі (або болгарський) — до смаку Базилік зелений — 2−3 листочки РЕКЛАМА Майонез — 1 столова ложка Сир натерти на велику тертку, часник — на дрібну. З'єднати, доповнити ягодами винограду та скибочками перцю та заправити майонезом. Прикрасити свіжим базиліком. І смачного!

Раніше кулінарка Наталія Калніна розповіла, як приготувати дуже смачну закуску зі звичайних буряків.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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