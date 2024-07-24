Салат з огірків на вечерю: поєднання смаків вас здивує

Якщо ви шукаєте смачний гарнір до м'ясних страв і вам набридли класичні салати, цей корейський салат з огірків на вечерю стане для вас чудовою альтернативою. З наведених у рецепті пропорцій ви отримаєте 2 порції огіркового салату на вечерю. Якщо вам потрібен інший об'єм салату, сміливо змінюйте пропорції, пише видання Jemfit. Для цього салату найкраще використовувати невеликі свіжі огірки. Так він буде ще більш хрустким. Якщо ви любите більш гострий смак, можете додати трохи пластівців чилі. Вони ще більше збагатять смак огіркового салату. Ви можете замінити смажену кунжутну олію на звичайну, хоча салат тоді трохи втратить аромат. Нагадаємо рецепт маринованих огірочків.

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Інгредієнти: 300 г огірків

2 ст.л. соєвого соусу (40 г)

10 г рисового оцту

10 г кунжуту

5 г імбирного порошку

5 г кунжутної олії

Приготування:

Ретельно вимийте огірки, а потім наріжте їх круглими скибочками. Потім приступаємо до приготування заправки. Змішайте соєвий соус, рисовий оцет, кунжутну олію, імбир та кунжутне насіння. Ретельно перемішайте соус з нарізаними огірками.

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Смачного!

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