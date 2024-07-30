На порушників ПДР поліція складатиме електронні протоколи: що це таке і для чого вони потрібні

В Україні, де починаючи з цього літа штрафуватимуть за невключене ближнє світло за межами населенних пунктів й у теплу пору року, поліція ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень, що автоматизує робочий процес та займе значно менше часу.

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Втім, як зазначають в Нацполіції, протоколи в паперовому вигляді є рівнозначними й мають однакову, відповідно до законодавства, юридичну силу.

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Поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію, а інший примірник залишається у поліцейського та в подальшому надсилається на розгляд до суду разом з іншими матеріалами справи.

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Метою запровадження електронних протоколів у сфері забезпечення дорожнього руху є:

автоматизація робочих процесів;

своєчасність надсилання матеріалів до суду;

автоматична перевірка за наявними інформаційними базами особи та транспортного засобу на предмет перебування їх в розшуку, повторності порушення, дійсності посвідчення водія тощо;

спрощення обміну даними між державними структурами;

відсутність людського або корупційного фактору.

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Зазначається, що інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок «ДІЯ» і що протокол автоматично відправляється в поліцейські бази та до суду одразу після оформлення. Наголошується на тому, що нововведення має покращити якість складання адміністративних матеріалів, оскільки виключається фактор «нерозбірливого почерку».

Нагадаємо, що на час воєнного стану МВС тимчасово відмовилося від «полювання» на водіїв за допомогою автомобілів-«фантомів».

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Фото поліції

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