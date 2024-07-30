Доплата «за вік»: чому не всі пенсіонери її одержують

Компенсаційна доплата до пенсії за вік вперше встановлюється при досягненні пенсіонером віку 70 років, з поетапним підвищенням у 75 і 80 років.

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В ПФУ нагадують, що з 70 років пенсіонери щомісячно мають отримувати доплату в розмірі до 300 грн незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи.

Втім, компенсаційна виплата надається за умови, що після її встановлення щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, — 10 340,35 грн.

Особам, яким виповнилося 75 років, до пенсії доплачують до 456 грн (до 300 гривень доплати у 70 років додають ще 156 гривень у 75), а тим, хто досяг 80-річного віку та старші — до 570 грн. (до надбавки у 456 грн у 75 років додається 114 грн).

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«Тим, у кого пенсія становить 10 340, 35 гривень, надбавка не встановлюється, — зазначає незалежний консультант Сергій Коробкін з видання „На пенсії“. — Припустимо, що у пенсіонера в 80 років пенсія складає 10300 гривень. В такому випадку до пенсії замість доплати у 570 гривень встановлюється доплаталише у 40 гривень. Щоб загальний розмір пенсії не перевищував максимальні виплати».

Раніше повідомлялося, що середня пенсія суддів в Україні з 1 січня до 1 червня 2024-го зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів, чиї виплати в десятки разів вищі за середню пенсію по країні.

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Фото Pixabay

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