«Страшно і боляче»: Вєрка Сердючка обурила мережу

Популярна Вєрка Сердючка виступила на одному з концертних майданчиків столиці України. Шанувальники Сердючки завжди з нетерпінням чекають на її виступи дома, адже останні роки артист Андрій Данилко часто гастролює Європою та США, збираючи гроші на підтримку ЗСУ. Але цього разу відомий артист дещо розчарував своїх поціновувачів.

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Поряд з хітами, які Сердючка вже переклала українською, вона заспівала пісні і на російській мові. Серед них «Гуляночку» та «Дольче Габбана». Частина глядачів після цього, обурившись, просто пішли з концерту. Відразу на таке неподобство відреагували і у соціальній мережі. Багато хто нагадав, що Сердючка обіцяла не співати російською, поки в країні йде війна.

«Якщо ракети не міняють людей, то що може змінити? — писали у коментарях. — Сумно і страшно, і боляче».

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«Українські вишиванки і російські пісні… жах», — прокоментували виступ.

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Відомо, що Андрій Данилко був одним з артистів, хто залишався у Києві з перших днів повномасштабного вторгнення і досі активно допомагає воїнам. Свій легендарний хіт, з яким Сердючка виступала на Євробаченні, ще на початку великої війни він почав співати, як «Раша, гудбай!»

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Андрій Данилко розказав про випробування під час великої війни.

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