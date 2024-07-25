Чому томати не достигають: причини, про які ви навіть не здогадувались

Домашні помідори набагато смачніші, ніж ті, що ви можете купити в супермаркеті. Тому не дивно, що багато домашніх садівників люблять садити їх на своїх грядках. Якщо влітку за помідорами добре доглядати, то перший урожай зазвичай можна очікувати вже на рубежі липня та серпня. Однак багато садівників розчаровуються, коли замість ідеально забарвлених плодів бачать, що урожай дозрів лише частково. Іноді нижня частина помідора червона, а верхня ще тверда і жовта або зеленувата. Частина помідора біля плодоніжки називається п'ятою. Саме ця частина часто відмовляється покриватися рум'янцем протягом тривалого часу. Чому у помідорів жовті п'ятки? Видання Deccoria назвало найпоширеніші. причини.

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Дефіцит калію — це найпоширеніша причина, чому у помідорів жовті п'ятки. Цей елемент бере участь у синтезі лікопіну, який, у свою чергу, визначає червоний колір плодів.

Надлишок кальцію — цей елемент необхідний для здорового росту томатів, але якщо ми даємо їм занадто багато кальцію, на плодах з'являються жовті рильця.

Недостатність або надлишок світла — якщо ви помилитеся з обрізанням томатів і видалите занадто багато листя, плоди можуть отримати сонячні опіки. Жовті або зелені п'яти також можуть бути наслідком обмеженого доступу світла, який необхідний культурам для рівномірного дозрівання.

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Помилки з поливом — надмірний полив томатів може призвести до вимивання поживних речовин з ґрунту, в тому числі необхідного калію. Пожовтіння п'яток також може бути наслідком недостатнього поливу, оскільки при недостатній кількості води томати не в змозі передати поживні речовини плодам, що дозрівають.

Занадто висока або занадто низька температура — екстремальні температурні умови перешкоджають процесу дозрівання плодів, в результаті чого з'являються жовті рильця. Низькі температури (нижче 15°) і спекотна погода (вище 30°C) несприятливі для томатів;

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Нерівномірне забарвлення томатів, особливо утворення жовтих п'яток, можна запобігти кількома способами. Один з них полягає в тому, щоб зосередитися на забезпеченні рослин правильними умовами вирощування.

Уникайте помилок при обрізанні томатів — позбудьтеся стебел з листям над і під плодовими гронами. Але робіть це тільки тоді, коли помідори починають червоніти.

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Забезпечте помідорам достатньо сонячного світла — дайте їм доступ до сонця, але в найспекотнішу погоду прикривайте їх, щоб захистити від сонячних опіків.

Не забувайте про підживлення — під час дозрівання плодів помідори потребують, зокрема, калію.

Забезпечити помідори водою — дотримуйтесь правил правильного поливу томатів. Це гарантує, що рослини не будуть пересушені або перезволожені, тому ризик утворення жовтих рилець на плодах буде меншим.

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