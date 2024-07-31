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«Нещодавно ще раз стала мамою»: Ксенія Мішина вразила зізнанням

17:59 31 липня 2024
Ксенія Мішина

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина вразила світлинами та зізнаннями, якими вона поділилася зі своїми шанувальниками. На своїй сторінці у соціальній мережі акторка виклала фото з недавніх поїздок до США та Англії та відповіла на питання підписників.

«Життя тут і зараз — це мистецтво, — написала Ксенія. - Де кожен рух має значення, де кожна нота важлива. Воно вимагає від нас присутності, уваги та відкритості. І тоді ми стаємо майстрами свого життя, створюючи щось унікальне та прекрасне.

Насолоджуватись кожною миттю, відчувати глибину та красу. Адже життя тут і зараз — це не просто час, це мистецтво доступне кожному з нас".

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«Я би хотіла навчитися так жити, — відповіла на допис шанувальниця. — Ви сильна жінка».

Ксенія зізналась, з чого розпочала свій шлях в духовність.

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«У кожного він різний — шукайте, — написала акторка. — Моя психіка починала з наміру, фізика — з медитацій та відмови від мʼяса, алкоголю та паління».

На питання, чи хоче Ксенія ще одну дитину, акторка відповіла у жартівливій формі.

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«Ну от вважайте, що нещодавно ще раз стала мамою», — написала Мішина та виклала фото свого домашнього улюбленця — мальтіпу Одіна.

Раніше Ксенія Мішина розповідала про тяжкий розрив з колишнім коханим.

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