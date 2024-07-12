40.70 / 41.26 44.17 / 44.95
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Вищий пілотаж»: Ксенія Мішина вразила світлинами

14:15 12 липня 2024
Ксенія Мішина

Популярна акторка та телеведуча Ксенія Мішина разом з сином Платоном мандрують по Америці. Ксенія побувала у Нью-Йорку, Маямі, Лос-Анджелесі та Голлівуді. Своїми враженнями та світлинами вона ділиться на сторінці у соціальній мережі. Саме в США Мішина пережила чергову жахливу ракетну атаку росії по Україні 8 липня 2024 року й зізналася, що це повністю її надломило. Акторка виклала допис зі словами вдячності всім за підтримку.

«Кажуть, що складні часи народжують сильних людей, — написала Ксенія. — Сильних та талановитих. Це було приголомшливо опинитися на іншому кінці світу, але ще дивовижнішим було в кожному куточку цієї незвіданості зустрічати своїх людей.

Я переконана в тому, що ми, люди, знаходимо порятунок один в одному, і навіть якщо зустрічаємося ненадовго, завжди набуваємо безцінний досвід синергії".

Ксенія також виклала світлини, на яких вона у червоному вбранні позує біля відомого Central cafe у Нью-Йорку.

РЕКЛАМА

Допис та світлини викликали багато коментарів прихильників акторки та її колег.

«Мішина, ти неймовірно вродлива», — не втрималась від коментаря акторка Катерина Тишкевич.

РЕКЛАМА

«Яка шикарна жінка», — написали під фото.

«То є вищий пілотаж!!!» — вважають дописувачі.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина впала на коліна перед Томом Крузом.

198

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тищенко та Барановська

Розкішний спосіб життя, попри приховані статки: на чому «погоріла» легенда Миколи Тищенка

траса Покровськ&nbsp;— Костянтинівка

Військовий пояснив, що станеться, якщо окупанти дійдуть до траси Покровськ — Костянтинівка

Астрологічний годинник

Овнам — перспектива, Левам — ввічливість, Дівам — відверта розмова: гороскоп на п'ятницю, 12 юля

Ангеліна Мірошниченко

«Колосально відстає»: Тімур Мірошниченко зізнався у проблемах з прийомною донькою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту