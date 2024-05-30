«Не могла на нього навіть дивитися»: Ксенія Мішина про розрив з колишнім коханим

Популярна акторка, героїня проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина відверто розказала про свій раціон, вагу та колишнього чоловіка. На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія відповіла на запитання шанувальників, більшість з яких стосувалися її методу харчування та особистого життя.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що декілька років тому Ксенія стала активно скидати вагу. Зараз акторка каже, що майже перестала ставати на ваги, бо її все влаштовує.

«Я давно не ставала на ваги, — написала Мішина. - Мені навіть не цікаво».

Акторка зізналась, скільки часу у неї пішло на схуднення та чи дотримується вона дієти зараз.

РЕКЛАМА

«Чотири місяці саме схуднення, і з того моменту повна зміна образу життя», — розповіла Ксенія.

Мішина зізналась, що мʼясо майже не їсть, а вечеряє зазвичай творогом з овочами. Не вживає ніяких соусів чи заправок, а тільки олії, окрім соняшникової. Її спосіб харчування не змінився з тих часів, коли вона дотримувалась жорсткої дієти.

РЕКЛАМА

Акторка відповіла й на особисті питання — про стосунки з колишнім чоловіком, батьком її сина Платона. Вони розійшлись, коли Ксенія була на шостому місяці вагітності.

«Я пішла на шостому місяці вагітності, бо не могла на нього навіть дивитися, — зізналась Мішина. — І це було сильніше за страх та невідомість майбутнього. Для мене залишитись з ним було страшніше за всі складнощі…»

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно Мішина заінтригувала фото в обіймах незнайомця.

247

Читайте нас у Facebook