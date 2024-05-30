40.40 / 41.03 43.78 / 44.59
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Не могла на нього навіть дивитися»: Ксенія Мішина про розрив з колишнім коханим

15:15 30 травня 2024
Ксенія Мішина

Популярна акторка, героїня проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина відверто розказала про свій раціон, вагу та колишнього чоловіка. На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія відповіла на запитання шанувальників, більшість з яких стосувалися її методу харчування та особистого життя.

Відомо, що декілька років тому Ксенія стала активно скидати вагу. Зараз акторка каже, що майже перестала ставати на ваги, бо її все влаштовує.

«Я давно не ставала на ваги, — написала Мішина. - Мені навіть не цікаво».

Акторка зізналась, скільки часу у неї пішло на схуднення та чи дотримується вона дієти зараз.

РЕКЛАМА

«Чотири місяці саме схуднення, і з того моменту повна зміна образу життя», — розповіла Ксенія.

Мішина зізналась, що мʼясо майже не їсть, а вечеряє зазвичай творогом з овочами. Не вживає ніяких соусів чи заправок, а тільки олії, окрім соняшникової. Її спосіб харчування не змінився з тих часів, коли вона дотримувалась жорсткої дієти.

РЕКЛАМА

Акторка відповіла й на особисті питання — про стосунки з колишнім чоловіком, батьком її сина Платона. Вони розійшлись, коли Ксенія була на шостому місяці вагітності.

«Я пішла на шостому місяці вагітності, бо не могла на нього навіть дивитися, — зізналась Мішина. — І це було сильніше за страх та невідомість майбутнього. Для мене залишитись з ним було страшніше за всі складнощі…»

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно Мішина заінтригувала фото в обіймах незнайомця.

247

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Щоденний гороскоп

Левам — вигідні пропозиції, Водоліям — підтримка друзів, а Терезам — вдалий шопінг: що обіцяють зорі 30 травня

Полив помідорних кущів

Ніякої аміачної селітри: аграрій з-під Києва розповів, як проводить перше підживлення низькорослих томатів

цибуля

Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

Послаблення мобілізації

Мобілізацію в Україні послаблять: з’явилось пророцтво від праведного старця

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту