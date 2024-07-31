Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав детективів НАБУ відкрити нове провадження та перевірити причетність керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького до схеми з безоплатних постачань електроенергії компанії «Юнайтед Енерджі».

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Як випливає з ухвали слідчого судді ВАКС, позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості НЕК «Укренерго».

У судовій заяві зазначається, що в ході розслідування було встановлено, що НЕК «Укренерго» не вжило належних заходів, передбачених главою 1.7 розділу I Правил ринку. Зокрема, не було своєчасно надано ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусів «переддефолтний» та «дефолтний» і не було направлено до АТ «Ощадбанк» довідку про прострочену заборгованість компанії за небаланси електроенергії.

Це могло призвести до накопичення значних обсягів негативних небалансів електроенергії у «Юнайтед Енерджі» та збільшення їхньої заборгованості перед НЕК «Укренерго», яка так і не була погашена.

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НАБУ відмовило позивачу, зазначивши, що «за наслідками розгляду заяви не виявлено обставин, що свідчать про скоєння кримінального правопорушення». Детектив НАБУ повідомив, що питання, порушені в заяві позивача, вже розслідуються у кримінальній справі про зловживання посадовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго», які порушили правила ринку та не вжили заходів щодо ТОВ «Юнайтед Енерджі», що призвело до безоплатного постачання електроенергії.

У квітні 2024 року було оголошено підозру начальнику Департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитру Кондрашову, проте після перевірки слідство не встановило причетності до цього голови правління НЕК.

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Втім, суддя ВАКС наголосила, що, незважаючи на запевнення детектива про те, що НАБУ перевіряло причетність Володимира Кудрицького, і доказів його причетності не було знайдено, детектив не надав жодного підтвердження своїх слів. Через відсутність цих підтверджень слідча суддя ухвалила зобов'язати уповноважену особу НАБУ внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою позивача про кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ та САП заявили про завершення слідства у справі про завдання «Укренерго» 716 млн грн збитків. У розслідуванні фігурує фірма «Юнайтед Енерджі», яка належить партнеру Ігорю Коломойському Михайлу Кіперману.

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