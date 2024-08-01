Розклад стартів українців на Олімпійських іграх-2024 1 серпня, медальний залік

У четвер, 1 серпня, на Олімпійських іграх у столиці Франції, де фехтувальниця Ольга Харлан завоювала «бронзу», буде розіграно ще 20 комплектів медалей.

ВІДЕО ДНЯ

Україна буде представлена у шести видах спорту. За місце на п'єдесталі пошани у фіналі стрільби на 50 метрів з гвинтівки побореться Сергій Куліш (на фото), який став у кваліфікації третім. У спортивній ходьбі на старт вийдуть Ігор Главан, а також Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук. У змаганнях дзюдоїсток у ваговій категорії до 70 кг спробує здобути нагороду Єлизавета Литвиненко, у стрільбі з лука — Вероніка Марченко, а тенісистки Людмила та Надія Киченок битимуться за вихід до півфіналу парного розряду. Крім того, путівку у фінал плавання на 50 метрів вільним стилем оскаржить чемпіон світу Владислав Бухов .

Розклад виступів українських атлетів на Іграх-2024 1 серпня

08:30. Спортивна ходьба (чоловіки), 20 км. Ігор Главан.

РЕКЛАМА

10:20. Спортивна ходьба (жінки), 20 км. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук.

10:30. Кульова стрільба (чоловіки), пневматична гвинтівка, 50 метрів, фінал. Сергій Куліш.

РЕКЛАМА

11:00. Дзюдо (жінки) до 78 кг. Єлизавета Литвиненко (фінальний раунд — 17:00).

12:14. Стрільба з лука (жінки), 1/32 фіналу. Вероніка Марченко — Лі Цай-Чі (Китайський Тайбей).

РЕКЛАМА

12:18. Плавання (чоловіки), 50 метрів вільним стилем, кваліфікація. Владислав Бухов.

17:00. Теніс (жінки), пари, ¼ фіналу. Людмила Киченок / Надія Киченок — Крістіна Букса / Сара Соррібес-Тормо (Іспанія).

За підсумками шести днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які продовжаться до 11 серпня, медалі вибороли спортсмени з 47 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 19 нагород (9 золотих, 7 срібних, 3 бронзових), за яким розташувалися Франція — 26 (8−10−8), Японія — 15 (8−3-4), Австралія — 16 (7−6-3), Великобританія — 17 (6−6-5), Республіка Корея — 12 (6−3-3) та США — 30 (5−13−12). Україна з однією «бронзою» ділить 41—47-у позиції.

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка Марта Костюк прикро програла у чвертьфіналі олімпійського турніру.

Фото ISSF

30

Читайте нас у Facebook