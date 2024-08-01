Командир спецпідрозділу ударних дронів «Білий орел», розробник БПЛА Валерій Боровик переконаний — українські безпілотники, які завдають ударів по території рф, змінили систему війни. Крім того, вони вплинули на ситуацію на полі бою. Також він додав, що оскільки в Україні нема власних ракет, які можуть сягати тисяч кілометрів вглиб, зараз для цих завдань використовують безпілотники.

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«Плюс-мінус 2 тисячі км зараз — це досяжні цілі, — сказав Валерій Боровик. — Це інфраструктура, яка підтримує виробництво дронів, виробництво військової техніки, так і військові цілі, енергетичні об’єкти. Удари по цих цілях — хороша відповідь з нашого боку на вторгнення. Ми можемо відносно недорого досягати такі цілі своїми засобами, не питаючи у західних партнерів, не маючи рішень парламентів, президентів».

Валерій Боровик зауважив, що українські безпілотники відмінно працюють на полі бою, й порівняв їх з артилерією:

«Ти один два постріли робиш, підстрелили поруч, воно падає. Якщо координувальний дрон є, то потім він тебе скоординує, і ти „насипаєш“ п’ять-шість снарядів у ціль або біля неї. Кожен снаряд близько 3 тисяч доларів коштує. При цьому один дрон коштує до 3 тисяч, а то й у рази дешевше. Тому ти або одним дроном вражаєш ціль, або один дрон відбомбив і повернувся. Тому змінюється вже тактика ведення бойових дій. Більш точні удари дешевші».

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Нагадаємо, днями дрони Головного управління розвідки Міноборони України уразили стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі «Оленья» в росії, який знаходиться за 1800 км від українського кордону.

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